Bei den nationalen Titelkämpfen vor knapp einem Jahr in Mamer erlebten die Zuschauer eine Schlammschlacht vom Feinsten. Schnellster war damals Espoir Mats Wenzel. Bei der Elite konnte sich Raphaël Kockelmann (Sebmotobikes CX Team) über seinen Premierentitel freuen. Bei ihrer Titelverteidigung am Samstag auf dem „Holleschbierg“, wo die Elitefahrer diesmal zwei Minuten vor den Espoirs auf die Strecke geschickt werden, müssen beide sich starker Konkurrenz erwehren.

U23: Titelkampf der angehenden Profis

Nachdem Mathieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus) sich bereits bei den Débutants und den Junioren als Klassenbester erwiesen hatte, hat das Nachwuchstalent sich fest vorgenommen, seine Titelsammlung morgen zu erweitern. Bei der Generalprobe letzten Sonntag auf der Meisterschaftsstrecke hat der angehende Profi des Nachwuchsteams von Bora-hansgrohe seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen.

Der ehemalige Junioren-Europameister im Zeitfahren, der am 31. Dezember seinen 19. Geburtstag gefeiert hat, setzte sich bei der Generalprobe souverän vor Ken Conter und seinem neuen Teamkollegen Mil Morang durch. Auf dem „Holleschbierg“ hatte vor dem Start die Nachricht die Runde gemacht, dass Mats Wenzel sich am Morgen in die Teilnehmerliste eingetragen hatte. Der 21-Jährige hatte seine Titelverteidigung eigentlich schon „ad acta“ gelegt, da er einen Lehrgang mit dem Development-Team von Lidl-Trek absolviert. „Wegen der Teilnahme unserer Mannschaft an der Classica Valenciana, die am 20. Januar stattfindet, ist unser Lehrgang in Calpe verkürzt worden. ‚Warum nicht?‘, habe ich mir gesagt. Diese Chance will ich mir nicht entgehen lassen und werde hoch motiviert an den Start gehen“, freut sich der amtierende U23-Meister, der im Jahr 2020 bereits als Junior zu Meisterehren gekommen war.

Wie für Mats Wenzel, steht die Vorbereitung auf die kommende Straßensaison auch für Mathieu Kockelmann an erster Stelle. Letzterer hat die Nachricht von dessen Teilnahme an der Meisterschaft mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Trotz seines Sieges beim letzten Formtest war er nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung auf dieser schnellen Strecke, die seinen Fähigkeiten als exzellenter Straßenfahrer entgegenkommt. „Meine Beine haben sich nicht so gut angefühlt wie bei meinem zwölften Platz beim Neujahrsrennen in Petingen. Eigentlich wollte ich gleich zu Beginn attackieren und hatte mir erhofft, mit einem größeren Vorsprung ins Ziel zu kommen. Mit Mats (Wenzel) habe ich jetzt einen starken Konkurrenten bekommen. Er wird heiß darauf sein, sich den Titel zu holen. Auch für ihn wird es kein leichtes Unterfangen, mich auf dieser Strecke zu schlagen. Ich schätze die Titelkandidaten bei den Espoirs stärker ein als die besten Elite-Fahrer“, so der jüngere Bruder von Mathieu Kockelmann, der neben Mats Wenzel auch noch Mil Morang und Noa Berton in Schach halten muss.

Zeitplan 11.00 Uhr Débutant(e)s

12.00 Uhr: Junioren

13.00 Uhr: Masters

ab 14.00 Uhr: Damen-Rennen Elite, Espoirs und Juniorinnen

ab 15.15 Uhr: Herren-Rennen Elite und Espoirs

Mil Morang hat beim letzten Formcheck, wo er hinter Ken Conter als Dritter ins Ziel gekommen war, gezeigt, dass mit ihm zu rechnen sein wird. „Die Meisterschaft kann nicht mit den anderen Rennen vergleichen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Espoirs diesmal nicht zusammen mit der Elite starten werden. Dies wird seinen Einfluss auf das Renngeschehen haben. Zusammen mit Mathieu werde ich versuchen, an Mats dranzubleiben, mit dem Ziel, dass einer von uns beiden sich den Titel holt“, gibt sich Morang optimistisch. Der Teamkollege von Mathieu Kockelmann, der einen Tag vor dem Cross in Hesperingen von einem Trainingslehrgang auf Mallorca zurückgekehrt war, zeigte sich erstaunt darüber, dass er deutlich vor Noa Berton (CT Toproad Roeserbann) ins Ziel gekommen war.

Elite: Kann Bettendorff auf Anhieb triumphieren?

Was für die Titelkandidaten bei den Espoirs der Fall ist, gilt auch für Loïc Bettendorff. Der Fokus des mehrfachen Landesmeisters bei den Junioren und den U23 ist ganz eindeutig auf die anstehende Straßensaison im Trikot seines neuen Teams Global 6 United gerichtet. In seinem ersten Jahr bei der Elite will der 22-jährige Athlet gleich ins Rot-Weiß-Blaue Trikot schlüpfen. Dagegen haben sowohl Titelverteidiger Raphaël Kockelmann als auch Ken Conter, der Führende im Skoda Cross Cup, etwas einzuwenden.

Vor einem knappen Jahr hatten beide sich einen packenden Titelkampf in Mamer geliefert. Im tiefen Gelände verfügte Raphaël Kockelmann damals über die besten Kraftreserven und konnte seinen Rivalen nach einer knappen Stunde um 44 Sekunden distanzieren. Beide zählen auch in diesem Jahr wieder zum engen Favoritenkreis. Im Gegensatz zu Ken Conter hat Raphaël Kockelmann weniger Rennen bestritten, was sich nicht unbedingt als von Nachteil erweisen muss.

Bei der Generalprobe letzten Sonntag in Hesperingen blieb der Titelverteidiger von starken Rückenschmerzen verschont, die ihn bei den Rennen regelmäßig daran hindern, seine Bestleistung abzurufen. Bis in die Schlussrunde hinein lag Raphaël Kockelmann in aussichtsreicher Position, um als Zweiter ins Ziel zu kommen, gleich hinter seinem Bruder. Der hauptberufliche Mechaniker des Tudor Pro Cycling Teams kam kurz vor Schluss jedoch ins Rutschen und knallte auf den Asphalt. „Davon abgesehen bin ich ein gutes Rennen gefahren und weiß, dass ich konkurrenzfähig bin. Wegen meiner Schmerzen konnte ich meine Leistung während der Saison kaum abrufen. Wenn ich einen guten Tag erwische, kann ich den Titel sicherlich noch einmal holen, zumal die Meisterschaft auf meiner Lieblingsstrecke gefahren wird“, blickte der 24-jährige, trotz seines Sturzes, optimistisch nach vorn.

Mats Wenzel wird sich mit Mathieu Kockelmann bei den Espoirs messen müssen

Guter Dinge zeigte sich auch der Zweitplatzierte Ken Conter: „Meine Form stimmt. Auf dem schnellen und physisch anspruchsvollen Parcours wird sich der Stärkste am Samstag durchsetzen. Ich habe meine Form nicht im Hinblick auf die Meisterschaft aufgebaut. Mein Ziel war es, über die gesamte Saison hinweg konstant zu fahren, um den Cross Cup erneut zu gewinnen. Dennoch glaube ich, dass imstande bin, zu gewinnen. Ich wäre lieber am Sonntag gefahren, da ich die ganze Woche arbeite“, so der Vize-Meister, der bei den regionalen Rennen in Kayl und Pratzerthal auf dem höchsten Treppchen stand.

Drei Saisonsiege hat Loïc Bettendorff bislang eingefahren. Bei seinem letzten Erfolg in Cessingen hatte der U23-Meister von 2022 und 2020 Mats Wenzel, Noa Berton, Ken Conter, Mil Morang und Raphaël Kockelmann auf die nächsten Plätze verwiesen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Formzustand des Athleten, der im Dezember für ein Trainingslager nach Südfrankreich gefahren war. Beim Neujahrsquer in Petingen musste er sich mit Platz 26 abfinden, deutlich hinter Ken Conter (20.).