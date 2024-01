In diesem Jahr gibt es bei den Cyclocross-Landesmeisterschaften, die am Samstag am Holleschbierg stattfinden, eine Änderung: Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren werden die einzelnen Alterskategorien getrennt voneinander starten.

Es hatte sich bereits in der vergangenen Woche angedeutet, dass sich bei den Cyclocross-Landesmeisterschaften in diesem Jahr etwas ändern sollte. Konkret geht es um die Startreihenfolge: In den vergangenen Jahren starteten bei den Männern die Elite und die Espoirs in einem gemeinsamen Rennen. Beide Rennen wurden jedoch getrennt voneinander gewertet.

In diesem Jahr ist es anders. „Ich kann nur die Entscheidung des FSCL-Verwaltungsrates weitergeben: Demnach ist ein getrennter Start vorgesehen“, erklärt der Technische Direktor der FSCL, Christian Helmig. Heißt konkret: Erst wird die Elite starten, dann die Espoirs. Bei den Damen ist es das gleiche Prinzip: Erst startet die Elite, dann die Espoirs, dann eine eingeschriebene Master-Fahrerin und dann die beiden eingeschriebenen Juniorinnen. Mit wie viel Zeitunterschied die Starts jeweils erfolgen, soll erst am Samstag entschieden werden.

„Die Starts werden sicher nicht 20 Minuten versetzt sein“, sagt Helmig. An der Renntaktik und am Renngeschehen soll das Ganze aber nichts ändern. „Es wird passieren, dass die besten Espoirs auf die schwächsten Elite-Fahrer aufschließen. Aber die Alternative, komplett getrennte Rennen zu fahren, wäre nicht besonders attraktiv. Bei den Damen würden dann beispielsweise zwei Juniorinnen über 40 Minuten gegeneinander fahren. Noch schlimmer wäre es bei den Masters, wo nur eine Fahrerin eingeschrieben ist. Das bedeutet für alle einen viel höheren Aufwand.“

Dass die Gefahr bei getrennten Starts besteht, dass ein Espoir von einem Elite-Fahrer behindert wird, ist Helmig klar. „Bis die Espoirs die Elite-Fahrer eingeholt haben, wird es dauern. Das Feld ist bis dahin auseinandergezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Espoir also in der entscheidenden Phase des Rennens an einem Elite-Fahrer hängenbleibt, ist sehr gering.“

Gerade auf der Strecke in Hesperingen könnte das Überholen jedoch problematisch werden. Der Parcours am Holleschbierg lädt nicht gerade zu einfachen Überholmanövern ein. „Es ist in meinen Augen fairer als vorher. Sonst sind die Fahrer miteinander losgefahren, da blieb man direkt aneinander hängen. Die Fahrer, die überholt werden, sind auch dazu verpflichtet, Platz zu machen. Am Ausgang des Rennens wird sich nichts ändern: Der Stärkste wird gewinnen“, sagt Helmig.