Mats Wenzel hat seinen Landesmeistertitel bei den Junioren erfolgreich verteidigt. Doch lange sah es so aus, als würde sein ärgster Konkurrent Mathieu Kockelmann sich am Ende das Rot-Weiß-Blaue Trikot überstreifen dürfen. Erst in der letzten Runde übernahm Wenzel die Führung.

Das Rennen der Espoirs am Samstag war von einem Zweikampf geprägt: Mathieu Kockelmann gegen Mats Wenzel. Kockelmann hatte zu Beginn des Rennens gleich das Feld angeführt und schaffte es, sich rund 20 Sekunden Vorsprung auf Wenzel zu erarbeiten. Doch der Fahrer der Lidl-Trek-Development-Mannschaft ließ nicht locker. „Ich habe auf einer Runde mal fünf Sekunden aufgeholt, mal drei“, sagte Wenzel. „Ich musste mich langsam herankämpfen. Mathieu hat das Rennen von Anfang an wirklich sehr hart gemacht.“

Kurz nach Beginn der letzten Runde konnte Wenzel dann an Kockelmann vorbeiziehen. „Ich wollte direkt ein Loch reißen, aber das ist mir nicht gelungen“, sagte Wenzel. So kam es, dass Kockelmann noch mal vorbeizog, doch den Unterschied machte Wenzel dann im technischen Teil der Strecke am Holleschberg. „Ich wusste, dass ich da vorne sein muss, um das Rennen zu gewinnen. Mathieu hat einen sehr starken Antritt.“

Am Ende sprintete Wenzel knapp vor Kockelmann über den Zielstrich und verteidigte damit seinen Espoirs-Titel. Der 21-Jährige hatte sich erst kurz vor Beginn der Wettbewerbe für die nationalen Titelkämpfe eingeschrieben, weil sein Trainingslager mit dem Team in Calpe kurzfristig verkürzt wurde. „Ich kam hierhin, um zu gewinnen“, sagt Wenzel. „Eigentlich mag ich lieber Matsch und Regen. Die Strecke war hier aber sehr schnell. Mathieu und ich waren heute (Samstag) die Stärksten. Es war ein gutes und intensives Training, das gut ins Programm gepasst hat.“

Sichtlich enttäuscht war hingegen Kockelmann, der aber anerkennende Worte für den Sieger fand. „Ich habe mich am Anfang sehr gut gefühlt“, sagte der Fahrer vom Team Lotto Kern-Haus PSD Bank. „Dann ging es doch nicht mehr so wie erwartet. Ich habe alles gegeben, um gegen Mats dagegenzuhalten. Aber Mats war einfach stärker, da kann ich nichts machen.“ Das Podest vervollständigte Kockelmanns Teamkollege Mil Morang, der 2:20 Minuten Rückstand hatte.

Für Kockelmann und Wenzel gilt der Fokus nun auf die Straße. Beide haben mit der Landesmeisterschaft ihr letztes Rennen der Cross-Saison bestritten. Wenzel wird sein Debüt für das Lidl-Trek-Development-Team Ende des Monats bei Rennen auf Mallorca geben, für Kockelmann geht es im Februar eine Woche mit Morang nach Malaga ins Trainingslager.