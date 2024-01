In dieser Saison werden Loïc Bettendorff, Ivan Centrone und Rafael Pereira Marques in den Farben der luxemburgischen Kontinentalmannschaft Global 6 United unterwegs sein. Nach zwei schwierigen Jahren im Trikot der belgischen Formation Materiel.com freut sich Ivan Centrone auf die neue Herausforderung.

„Trotz eines Podestplatzes bei der Tour de la Gouadeloupe und einiger Top-Ten-Platzierungen habe ich eine merkwürdige Saison erlebt“, sagt Centrone. „Bei Materiel.com konnte ich meine Ideen und Ambitionen nicht umsetzen. Eine Woche vor dem Beginn der Belgien-Rundfahrt wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht starten dürften, da der Manager die UCI-Lizenz zu spät bezahlt hatte. Ähnlich war es bei der Tour de Martinique, wo wir bereits vor Ort waren und dann wegen der fehlenden Teilnahmeberechtigung unverrichteter Dinge die Heimreise antreten mussten. Wenn man eh kein großes Rennprogramm hat und sich gewissenhaft vorbereitet hat, ist das natürlich frustrierend.“

Ivan Centrone ist glücklich, dass er dieses Kapitel abschließen konnte. „Wenn man das Gefühl hat, zu stagnieren, ist es Zeit für einen Wechsel. Ab September habe ich mich nach einem neuen Team umgesehen. Nachdem Frank Schleck mir die Information gegeben hatte, dass Global 6 wahrscheinlich unter luxemburgischer Lizenz fahren würde, habe ich mich bei der Tour de Luxembourg mit den Verantwortlichen des Teams getroffen. Durch die Auflösung einiger Mannschaften hatte Global 6 eine Menge Anfragen von Fahrern ohne Vertrag. Einige Zoom-Meetings später konnte ich den Kontrakt über ein Jahr Ende Oktober unterschreiben. Es ist motivierend, Teil dieses ambitionierten Projektes zu sein, zusammen mit zwei weiteren Luxemburgern“, freut sich der ehemalige Amateur-Landesmeister.

Die kommende Saison wird Global 6 United mit 13 Fahrern in Angriff nehmen. Tom Wirtgen wird nicht mehr dabei sein, da er zum österreichischen Team Felt-Felbermayr gewechselt ist. Bislang stehen elf Fahrer aus neun verschiedenen Nationen unter Vertrag. Die Mannschaft steht derzeit in Verbindung mit zwei weiteren Fahrern, die das Team komplettieren sollen. Durch den recht großen Umschwung, sowohl was das Personal als auch was das Material anbelangt, gibt sich die Mannschaft genügend Zeit, um sich bestmöglich aufzustellen.

„Unser Ziel wird es sein, gute Resultate, wenn möglich auch Siege einzufahren. Ich sehe mich als ‚Capitaine de route‘, der auch in der Lage ist, gute Ergebnisse zu erzielen“, gibt sich Centrone zuversichtlich, zumal er danach aussieht, als hätte er seine Hüftprobleme, die ihn seit einem Sturz im Jahr 2021 plagen, unter Kontrolle.