Campenaerts gewinnt Zeitfahren, Hirschi neuer Führender– Kluckers schiebt sich in Top Ten

Victor Campenaerts war am Samstag rund um Petingen der Schnellste

Der Belgier Victor Campenaerts vom Team Lotto Dstny hat am Samstag das Zeitfahren der Tour de Luxembourg rund um Petingen gewonnen. In der Gesamtwertung übernimmt Marc Hirschi (UAE) die Führung. Mit Alex Kirsch (Lidl-Trek) und Arthur Kluckers fuhren zwei Luxemburger auf der 4. Etappe in die Top Ten.

Er war Europameister 2017 sowie 2018 in dieser Disziplin Europameister und konnte zudem den Stundenweltrekord auf 55,089 Kilometer verbessern: Victor Campanaerts gehört im Zeitfahren bereits seit einiger Zeit zu den besten seiner Zunft. Am Samstag stellte er dies beim Zeitfahren der Tour de Luxembourg rund um Petingen erneut unter Beweis. Die 23,9 Kilometer absolvierte er in 28:06 Minuten und war damit eine Sekunde schneller als Brandon McNulty (UAE). Dritter wurde Diego Ulissi (UAE) auf 20 Sekunden.

Alex Kirsch (Lidl-Trek) fuhr zum dritten Mal bei dieser Luxemburg-Rundfahrt in die Top Ten. Er war 32 Sekunden langsamer als der Belgier und wurde Neunter. Auch Arthur Kluckers (Tudor) fuhr in die Top Ten – dadurch schiebt sich der 23-jährige Luxemburger in der Gesamtwertung auf Platz zehn.

Marc Hirschi (UAE) heißt derweil der neue Gesamtführende. Der 25-jährige Schweizer steht damit ein Tag vor dem Ende der Tour de Luxembourg vor dem Gesamtsieg. Zweiter in der Gesamtwertung ist McNulty auf zwei Sekunden, dritter Ben Healy (EF Education) auf drei Sekunden. Beendet wird die Rundfahrt am Sonntag, wenn es über 177,2 Kilometer von Mersch nach Luxemburg-Limpertsberg geht.