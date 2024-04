Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet im Juni ein Testspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich.

In den vergangenen Wochen wurde bereits immer wieder darüber berichtet, nun ist es offiziell. Das Team von Nationaltrainer Luc Holtz testet am 5. Juni gegen die Nummer zwei der Weltrangliste. „Nach mehreren Gesprächen zwischen dem Präsidenten des französischen Fußballverbandes, Philippe Diallo, und dem Präsidenten der FLF, Paul Philipp, konnten sich beide Verbände auf ein Freundschaftsspiel einigen“, schreibt die FLF in einer Pressemitteilung. Die Partie wird im Metzer Stade Saint-Symphorien ausgetragen und dient der französischen Auswahl als Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die neun Tage später beginnt. Informationen über die genaue Uhrzeit und den Ticketverkauf werden in naher Zukunft mitgeteilt.

Für die „Roten Löwen“ wird es das erste von zwei Spielen gegen eine Mannschaft aus den Top drei der Welt innerhalb von nur vier Tagen sein. Am 8. Juni bestreitet die Nationalmannschaft in Brüssel ein weiteres Testspiel gegen Belgien.