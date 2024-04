Am Samstag und Sonntag fand in Befort die „Coupe de Luxembourg“ im Dressurreiten statt. Zudem wurden im Rahmen des Turniers am „Centre équestre international“ zahlreiche Wertungsprüfungen geritten, die für die FLSE-Cups verschiedener Kategorien gelten. Der Titel in der Hauptkategorie ging an Marco Ulrich.

Olympia-Teilnehmer Nicolas Wagner startete mit Jungpferd Milano Vivero lediglich in einer kleineren Prüfung der Klasse M. Maya Link gewann am Samstag auf Zasou zwar die Dressurprüfung der Klasse S, den „Prix St. Georges“, mit 69,167 Prozentpunkten, hatte für die zweite Aufgabe am Sonntag derweil aber ebenso wenig gemeldet wie z.B. Kristine Møller-Engel, die den ersten Tag mit 66,754 Prozent als Dritte abschloss. Dorina Wagner holte am Sonntag auf Hengst For Diamonds Royal den Sieg in der Intermédiaire-1-Kür, dies vor Stephan Brandt mit Elli und Marion Janetzky-Stroh, die Coeur gesattelt hatte.

Die „Coupe de Luxembourg“ ging an den Deutschen Marco Ulrich, der für den Ausrichterverein Club Hippique Befort reitet. In der Abschlussprüfung wurde er zwar „nur“ Vierter, da er als einziger bei der FLSE lizenzierter Dressurreiter aber an beiden Prüfungen an den Start ging, die für den Titel zählten, konnte er den Gesamtsieg für sich beanspruchen.

Springreiten: Nächste Woche

In den kleineren Prüfungen, die im Rahmen des Turniers in Befort geritten wurden, gewann Møller-Engel auf Dalliance Lady am ersten Turniertag eine Dressurpferde-Prüfung der Klasse A ebenso wie die darauffolgende Klasse L. Der Belgier Jérôme Schneiders entschied die Dressurpferde-Prüfung der Klasse M auf Bacchabundus für sich und auf Escada gewann Schneiders ebenfalls die M*-Dressur.

Am Sonntag gingen die kleinen Wertungsprüfungen an Alexandrine Emilie Hansen mit Isselhook’s Espinosa (Dressurreiter-Wettbewerb), die Dressurreiter-Prüfung Klasse A ging an Ghislaine Frank mit Pferd Die bunte Puppe, Tao Wagner sicherte sich auf Gangster Bang die Dressurprüfung der Klasse L und in der Dressurprüfung der Klasse M** holte sich Marco Ulrich auf Bellini’s Flyer sowie Dancing Dream einen Doppelsieg.

Am kommenden Wochenende findet an gleicher Stelle die „Coupe de Luxembourg“ im Springreiten statt. Neun verschiedene Prüfungen werden geritten, die „Coupe“ wird samstags und sonntags über 1,35 Meter bzw. 1,40 Meter geritten werden.