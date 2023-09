Mariya Shkolna und Gilles Seywert haben das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte geschrieben. Nach WM-Bronze im August hat das luxemburgische Duo am Freitag Gold bei der EM im Feldbogen gewonnen.

Sie zählen zu den Besten ihres Fachs. Das haben Mariya Shkolna und Gilles Seywert am Freitag erneut unter Beweis gestellt. Nachdem sich die beiden Bogenschützen im August schon die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Berlin gesichert hatten, haben sie nun den nächsten internationalen Titel im Mixed-Team gewonnen. Diesmal allerdings in einer anderen Disziplin, nämlich dem Feldbogen. Im italienischen San Sicario haben sich Seywert und Shkolna am Freitagabend im Mixed-Compound den Europameistertitel gesichert.

Im Goldfinale konnte das FLTA-Duo das kroatische Paar Amanda Mlinaric/Domagoj Buden knapp mit 85:84 bezwingen und so den EM-Titel perfekt machen. Im Halbfinale hatte das luxemburgische Team davor das italienische Duo Sara Ret/Marco Bruno ebenfalls mit 85:84 eliminiert.

Im Einzel hatten in den Tagen zuvor alle luxemburgischen Teilnehmer die Eliminierungsrunden erreicht, für die sich jeweils die 22 besten Schützen der Qualifikation qualifiziert hatten. Jeff Henckels und Pit Klein sind allerdings anschließend bei den Recurve-Herren beide sofort in der ersten Runde ausgeschieden und belegten am Ende den gemeinsamen 19. Platz unter 37 Teilnehmern. Auch Eetu Wilhelmi schied in der ersten Runde aus und kam in der Kategorie der Blankbogen-Junioren auf Rang neun, Rolf Wilhelmi überstand die erste Runde, danach war allerdings Schluss und er wurde 15. Bei den Compound-Männern zog Ben Moes in die zweite Runde ein, wo es zu einem luxemburgischen Duell mit Gilles Seywert kam. Moes konnte dieses für sich entscheiden, schied allerdings danach in der dritten Runde aus, womit er Rang elf belegte.

Bei den Frauen kam Mariya Shkolna unter 18 Compound-Schützinnen auf den siebten Platz.