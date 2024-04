Wie in Luxemburg herrscht derzeit für die verschiedenen Nationalspieler, die im Ausland auf dem Parkett stehen, ebenfalls Play-off-Zeit. Während Kovac und Levice ihre Auftaktpartie gewannen, mussten sich Irthum und Heidelberg nach einem Krimi geschlagen geben.

Als Tabellenerster ist Patrioti Levice in die Play-offs eingezogen und wurde seiner Favoritenrolle zum Auftakt des Viertelfinales am Freitag auch gerecht. In der „Best of five“-Serie schlug der amtierende Meister den Achten, Lucenec, im ersten Spiel vor heimischer Kulisse mit 104:78. Ben Kovac, der sich in den letzten Wochen mit Muskelproblemen herumgeschlagen hatte, stand fast 13 Minuten auf dem Parkett und erzielte vier Punkte. Weiter geht es am Mittwoch mit der zweiten Begegnung.

In der BNXT-League gab es für Yoast United in der „Elite Silver“ in den letzten Wochen viele knappe Niederlagen, eine weitere am vergangenen Mittwoch gegen Okapi Aalst (70:73). Ivan Delgado erzielte in neun Minuten keine Punkte. Am Samstag verlor das Team dann deutlich 67:94 gegen Mechelen. Dieses Mal kam der Luxemburger während 25 Minuten zum Einsatz und erzielte vier Punkte und drei Rebounds. Bei den Den Helder Suns, die 66:78 gegen Belfius Mons-Hainaut unterlagen, fehlte Malcolm Kreps erneut verletzungsbedingt.

Für Ivor Kuresevic und die Vienna Timberwolves ist die Saison in der österreichischen Superliga derweil beendet. Unter der Woche kassierte der Hauptstadtklub eine deutliche 55:82-Pleite gegen Kapfenberg. Zum Abschluss traf das Team im Derby schließlich noch auf den BC Vienna und verlor mit 60:79. Der Nationalspieler, der lange verletzt ausgefallen war, stand in beiden Begegnungen noch einmal auf dem Parkett. Er steuerte in der ersten Partie in fast 19 Minuten drei Assists bei, im letzten Saisonspiel standen nach 13 Minuten fünf Punkte und vier Rebounds zu Buche.

Etute überzeugt in den USA

In der zweiten Damen-Bundesliga bestreiten die BasCats Heidelberg derzeit das Play-off-Viertelfinale gegen Bochum. In einem spannenden Hinspiel musste sich der Klub der Süddivision in einem Krimi ganz knapp, 56:57, geschlagen geben. Am Samstag geht es für Laurie Irthum und ihre Teamkolleginnen nun darum, diesen einen Punkt gutzumachen. Die Luxemburgerin steuerte in etwas mehr als 22 Minuten einen Zähler, zwei Rebounds und zwei Steals bei.

Für Ehis Etute gab es derweil einen Vorgeschmack auf das, was sie in der nächsten Saison in den USA erwarten wird. Die Düdelingerin war bekanntlich zum „Nike hoop summit“ in Portland eingeladen. Ein Einladungsturnier, bei dem die besten Highschool-Seniors der USA auf eine Weltauswahl treffen, in der mit Etute erstmals eine Luxemburgerin stand. Am Samstag ging die Partie über die Bühne und Etute konnte mit ihren zwölf Punkten einmal mehr zeigen, welches Potenzial in ihr steckt.