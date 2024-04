Der 24. Spieltag der BGL Ligue ist passé. Was sich nicht unbedingt auf, sondern auch neben dem Platz abspielte, lesen Sie jede Woche in unserer Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Plötzlich auswärtsstark

Die neu gefundene Leistungsstärke der US Mondorf auf fremden Plätzen scheint einen direkten Zusammenhang mit Trainer David Zitelli zu haben. Vor der Verpflichtung des 55-jährigen Franzosen lagen die Badstädter auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle mit lediglich drei Punkten durch drei Remis. Seitdem der ehemalige Assistenztrainer von Swift angeheuert hat, haben die Mondorfer beide Auswärtsspiele gewonnen. Seinen Anteil am Erfolg möchte Zitelli jedoch nicht überbewerten. „Ich habe halt Glück. Sobald das Spiel beginnt, ist mein Job getan. Die Spieler stehen auf dem Platz, nicht ich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Spielern ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu vermitteln, und sie machen den Rest.“ (sf)

Souveräner D03-Sieg

Kaum gefordert wurde der aktuelle Spitzenreiter Déifferdeng 03 beim Aufsteiger aus Schifflingen. Nach nur elf Minuten brachte Trani die Gäste bereits in Führung und gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts kam es knüppeldick für die Hausherren. Binnen 13 Minuten sorgte der Tabellenführer für die frühzeitige Entscheidung. Abreu, Brusco und Jorginho erhöhten auf 4:0, der Rest war Formsache. D03-Trainer Pedro Resende war nach Spielschluss verständlicherweise sehr zufrieden. „Wir haben die Partie von Anfang an kontrolliert, es gab eigentlich kaum einen Zweifel über den Ausgang. Aufgrund des klaren Spielstandes konnte ich in der Schussphase einige Wechsel vornehmen.“

Beim Gegner aus Schifflingen überwog dagegen die Enttäuschung. Der erfahrene Mickael Garos sah die klare Heimniederlage aber ganz realistisch und nicht allzu dramatisch. „Differdingen ist einfach eine Klasse besser. Wir müssen die Punkte gegen unsere direkten Konkurrenten einfahren und da bin ich zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.“ Die Konkurrenz rückt allerdings immer näher an den Aufsteiger heran. Nur durch das etwas bessere Torverhältnis bleibt der Aufsteiger weiter auf einem nicht direkten Abstiegsplatz. Neben Monnerich hat Fola nämlich punktemäßig gleichgezogen. Der Abstiegskampf verspricht in den kommenden Wochen jedenfalls jede Menge Spannung. (c.b.)

Stürmer-Engpass kein Nachteil

Die eigentlichen Mittelstürmer Nicolas Perez (gesperrt), Florik Shala (verletzt) und Conrad Azong (Ischios) fehlten der UNA Strassen am Sonntag auf der „Grenz“ aus unterschiedlichen Gründen. Ein Umstand, der Trainer Vitor Pereira eigenen Aussagen zufolge großes Kopfzerbrechen im Offensivbereich bereitet hatte. Wenig überraschend schenkte er Bruno Correia das Vertrauen auf dem linken Flügel, der für Amine Zenadji auflegen sollte. Die Rechnung ging voll auf, die UNA legte einen Blitzstart mit bekanntem Erfolg hin. Das dürfte ihre Chancen auf einen Stammplatz definitiv erhöht haben. (chd)

Lapierre und Larrière drohen auszufallen

Der Escher Emmanuel Lapierre handelte sich in der 83. eine Rote Karte ein. Die Aktion war eigentlich überflüssig, da er bei dem Foul keine Aussichten auf den Ball hatte. Schlimmer noch: Er wird der Jeunesse definitiv am Sonntag gegen Mersch fehlen – könnte je nach Auslegung des Verbandsgerichts aber zusätzlich für das Pokalspiel am Mittwoch in zehn Tagen gesperrt werden. Rote Karten gelten wettbewerbsübergreifend. Für die Escher führt der einzige Weg zum Europapokal (realistisch gesehen) nur noch über die Coupe de Luxembourg – und dort wartet Meister Hesperingen im Viertelfinale. Ob Mitspieler Alexis Larrière, der früh ausgewechselt werden musste, bis dahin wieder auf den Beinen ist, bleibt abzuwarten. (chd)

Mini stürmt den Platz

In der hektischen Schlussphase des Duells zwischen Jeunesse und Strassen waren plötzlich zwei Bälle auf dem Rasen zu sehen. Während beide Mannschaften um das gleiche Leder kämpften, lag ein weiterer Ball minutenlang neben dem Sechszehner. Wie er dorthin gelangte, ist nicht bekannt – die „Rettungstat“ dagegen schon: Ein Mann hievte einen Dreikäsehoch über die Werbebande, der sich der Sache annahm. Der kleine Bursche mit der roten Kappe stürmte in Windeseile auf den Platz und schnappte sich den Ball, ohne dass der Spielverlauf dadurch beeinträchtigt wurde. Zurück vor der Bande wurde er wieder hochgehoben und verschwand wieder hinter der Bande. (chd)

Geldstrafe für Marisca Mersch

An dieser Stelle wurde vergangene Woche über die kurze Pyro-Einlage beim Ligaspiel zwischen Differdingen und Mersch berichtet. Das Verbandsgericht hat sich der Sache angenommen und eine Geldstrafe verhängt: Die Merscher müssen für den Auftritt ihrer Fans in die Tasche greifen und 200 Euro an die FLF überweisen. Danebenbenommen hatte man sich anscheinend auch in der Ehrenpromotion: Sowohl Avenir Beggen als auch Grevenmacher müssen nach ihrem Aufeinandertreffen jeweils 500 Euro zahlen: Beide Vereine wird „empêchement du déroulement normal du jeu“ vorgeworfen. (chd)

Mathis Quievreux und Théo Brusco hatten etwas zu Feiern

Der Wiltzer Mittelfeldspieler Mathis Quievreux wurde am Sonntag 20 Jahre alt. Im vergangenen Sommer war er von den Reserven aus Chartres (F) ins Ösling gewechselt und bestritt nun insgesamt 15 Ligaduelle für Wiltz. Er hätte sich allerdings wohl lieber drei Zähler statt des Remis gegen die Fola gewünscht. Grund zum Feiern hatte auch Innenverteidiger Théo Brusco: Der Differdinger bestritt sein 100. BGL-Ligue-Spiel und traf zum 3:0 in Schifflingen. Der 24-jährige Franzose war 2019 von Villerupt-Thil (F) in die „Cité du Fer“ gewechselt. (chd)

Viel Verletzungspech bei Progrès und RFCUL

Bereits nach 13 Spielminuten mussten die Niederkorner wechseln. Brian Amofa hatte sich nach einem Zweikampf verletzt, wurde zwar minutenlang behandelt, konnte aber nicht mehr weitermachen. Auch den Torhüter mussten die Hausherren wechseln. Bereits in der Halbzeitpause machte sich Eldin Latic mit dem Torwarttrainer warm. Die Nummer eins, Sébastien Flauss, kam zwar noch einmal aus den Katakomben zurück, fing ein paar Probebälle vom Torwarttrainer, doch er wurde noch vor dem Wiederbeginn ausgewechselt. Nach einer knappen Spielstunde musste dann auch der Kapitän der Gäste, Farid Ikene, verletzungsbedingt runter. Nach einem Duell zwischen Dinan Amiri und dem eingewechselten Latik ging es für den Außenverteidiger des RFCUL auch nicht mehr weiter. Er verließ den Platz humpelnd und wurde durch Gashi ersetzt. (cbie)

Drei Elfmeter vergeben

Dreimal in Folge hat Kellerkind FC Monnerich seine Elfmeter vergeben. Am Sonntag scheiterte Elvis Delgado in Rosport vom Punkt. Sein Schuss flog am Gehäuse vorbei. Nach Madan Samba gegen Schifflingen und Maxime Fleury vor einer Woche gegen Petingen war es damit der dritte Schütze, der erfolglos war.

Statistik Schifflingen – Differdingen 0:4 (0:1)

Schifflingen: Conti – Hennetier (79. Medjkoune), Gomes, Coulibaly, Djetou, Kirch (71. Dirar) – Koriche (52. Mabanza), Garos, Nakache – Besic (71. Soumah), Caron (71. Edjongo)

Differdingen: Ruffier – Franzoni, D’Anzico, Brusco, Pruzzo (86. Suso) – Bei, Trani (71. Pami), Rauch (86. Muzhaqi) – Nagera, Abreu (86. Barbosa) – Jorginho (77. Lamas)

Schiedsrichter: Biever – Hansen, Uco

Torfolge: 0:1 Trani (11.), 0:2 Abreu (49.), 0:3 Brusco (58.), 0:4 Jorginho (61. Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Kirch, Gomes, Nakache – Pruzzo

Beste Spieler: Djetou, Kirch – Brusco, Abreu, D‘Anzico

Zuschauer: 280 zahlende

Statistik Mersch – F91 3:4 (0:1)

Marisca Mersch: Moussima – Esteves, Feretti, Held, Fall – Varela, Schreiner, Dadashev, Silva – Martins, Bresch

F91 Düdelingen: Desprez – Stumpf, Sidibé, Decker, Englaro (82. Van Lingen) – Ouassiero (90.+1 Schaus), Delorge (72. Fernandes), Freire, Agovic, Stumpf – Moussaki, Hadji

Schiedsrichter: Müller – Mentz, Sebastiani

Gelbe Karten: Esteves, Held, Silva, Martins – Sidibé

Torfolge: 0:1 Moussaki (22.), 0:2 Hadji (50.), 1:2 Bresch (53., Foulelfmeter), 1:3 Hadji (55.), 2:3 Varela (64.), 3:3 Bresch (74.), 3:4 Moussaki (90.+4)

Beste Spieler: Varela, Bresch – Hadji, Moussaki

Zuschauer: 393 zahlende

Statistik Rosport – Monnerich 2:1 (2:0)

Victoria Rosport: Bürger – Ferreira (46. Amidon), Steinbach, Davis Spruds, Kissi, Rodrigues (85. Dans Spruds) – Vogel (74. Marques), Bechtold, Bouché – El Idrissi (86. Trombini), Redekop (68. Carratala-Jimenez)

FC Monnerich: Husovic (77. Rolgen) – Alunni, Baldé, Konte, Bekhaled – Samba (80. Drinka), Soares, Amadei (88. Carlak), Klapp – Delgado, Fleury

Schiedsrichter: Torres – Morim, Quitério

Gelbe Karten: Soares, Amadei

Rote Karte: Depienne (85., Co-Trainer Monnerich)

Torfolge: 1:0 Redekop (8.), 2:0 El Idrissi (37.), 2:1 Davis Spruds (70., Eigentor)

Beste Spieler: Redekop, El Idrissi – Alunni, Klapp

Zuschauer: 245 zahlende