In der Affäre um die Wertung des Pokalhalbfinales zwischen Hostert und Düdelingen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Gréngewald geht gegen das Urteil des Verbandsgerichtes in Berufung.

Der Gréngewald Hostert wird gegen das Urteil des Verbandsgerichtes der FLBB in Berufung gehen, wie der Klub am Mittwochnachmittag bekannt gab. Dieses hatte beschlossen, dass der T71 Düdelingen nicht für den Fehler des Kommissars und des Anschreibers und die späte Überprüfung und Korrektur der Schiedsrichter verantwortlich gemacht werden kann. Das auf dem Spielbogen gewertete Ergebnis – 78:77 für den Gréngewald – wäre nach diesem Urteil ungültig.

„Das Verbandsgericht hat in seinem Urteil und dessen Begründung die vom BBC Gréngewald Hostert vorgebrachten Argumente, die sich vollständig auf die Satzungen und Verordnungen der FLBB sowie auf die Regeln der FIBA stützen, in keinerlei Hinsicht berücksichtigt. Wir sind der Ansicht, dass bei Vorliegen klarer Regeln der FIBA und der FLBB das Tribunal, wie jede gerichtliche Instanz in Ländern wie dem unseren, dazu berufen ist, ein Urteil unter Einhaltung der geltenden Regeln zu fällen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Damit muss nun das Berufungsgericht des Verbandes zusammenkommen und entscheiden, wie das Pokalhalbfinale gewertet wird. Zur Erinnerung: Dem T71 Düdelingen wurden am Sonntag vor einer Woche beim Stand von 2:2 zwei Punkte zu viel aufgeschrieben. Trotz mehrmaligen Reklamierens am offiziellen Tisch wurde der Fehler bis zum Spielende nicht behoben. Erst danach, nach dem Anschauen von Videomaterial, wurden die Schiedsrichter auf den Fehler aufmerksam und korrigierten ihn. Damit änderte sich nicht nur das Schlussergebnis, sondern auch der Sieger der Partie – nicht der T71 mit 79:78, sondern Hostert mit 78:77. Daraufhin legte schließlich der T71 Protest ein. Bereits einen Vorschlag der FLBB und des Verbandsgerichtes aus der vergangenen Woche, die Begegnung neu anzusetzen, hatte der Gréngewald abgelehnt.