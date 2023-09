Alex Knaff brachte die FLT-Auswahl am Freitag in Slowenien in Führung

Die luxemburgischen Tennis-Herren dürfen im Davis Cup weiter auf die Teilnahme an den Play-offs zur Weltgruppe I hoffen. Nach dem ersten Spieltag in Ljubljana steht es zwischen der FLT-Auswahl und Slowenien 1:1.

Gilles Muller sollte recht behalten. „Slowenien ist leicht favorisiert und auch der Heimvorteil spricht für unseren Gegner. Im Großen und Ganzen erwarte ich aber enge und umkämpfte Spiele“, hatte der FLT-Kapitän vor dem Duell mit Slowenien im Gespräch mit dem Tageblatt erklärt. Der erste Spieltag sollte diese Aussage bestätigen. Nach den beiden ersten Einzel-Matches steht es 1:1 zwischen Luxemburg und Slowenien.

Gleich das Auftaktspiel erwies sich als wahrer Krimi und war nichts für schwache Nerven. Gegen den in der Weltrangliste um 130 Plätze schlechter platzierten Bor Artnak (ATP 616) musste Alex Knaff (ATP 486) zunächst den ersten Satz mit 3:6 abgeben. Der Luxemburger kämpfte sich allerdings in einem hart umkämpften Spiel zurück und entschied den zweiten Abschnitt im Tiebreak mit 7:6 für sich, sodass das Match in den Entscheidungssatz gehen musste. Das Momentum war aber nun endgültig auf Knaffs Seite. Der Sportsoldat machte den Matchsieg mit einem souveränen 6:2 im letzten Satz perfekt und brachte Luxemburg so mit 1:0 in Führung.

Entscheidung am Samstag

Auch das zweite Match des Tages zwischen Chris Rodesch (ATP 609) und Sloweniens Nummer eins Blaz Rola (ATP 457) hatte es in sich. Der 22-jährige Luxemburger musste den ersten Satz nur knapp mit 6:7 an den ehemaligen Top-100-Spieler abgeben, im zweiten Abschnitt musste sich Rodesch dann aber deutlicher mit 2:6 geschlagen geben, sodass Slowenien zum 1:1-Zwischenstand ausgleichen konnte.

Am Samstagmorgen werden Knaff und Rodesch ab 11 Uhr zunächst in der Doppelkonkurrenz gefordert sein, ehe danach wieder zwei Einzel-Matches auf dem Programm stehen. Die FLT-Herren müssen zwei der drei verbleibenden Begegnungen für sich entscheiden, um sich als Sieger des Vergleichs für die Play-offs zur Weltgruppe I zu qualifizieren. Der Verlierer muss dagegen in den Play-offs der Weltgruppe II gegen den Abstieg kämpfen.