Fußball / FLF präsentiert neues Heimtrikot der Nationalmannschaft

Der nationale Fußballverband hat das neue Heimtrikot für die Nationalmannschaft präsentiert. Im Vordergrund des neuen Designs steht der „Rote Löwe“.

Nachdem die FLF am Montag bereits ein neues Logo vorgestellt hatte, war am Dienstag das neue Nationaltrikot für die Periode 2024 bis 2026 an der Reihe. Das neue Heimtrikot der FLF-Auswahl verbindet Tradition und Modernität mit dem klassischen „Roten Löwen“, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. „Mit dem Ziel den ‚Roten Löwen’ mit der Nationalflagge zu kombinieren, schmückt die Flagge die Ärmel sowie die Rückseite des Trikots. Mehrere präzise Details, wie die Inschrift ‚Roude Léiw Huel Se’ und das Gründungsjahr der FLF (1908) zieren das Trikot.“

Das neue Heimtrikot kann ab Donnerstag (12.00 Uhr) vorbestellt werden. Am Mittwoch wird die FLF davor noch das dritte Trikot für die Nationalmannschaft präsentieren, ehe am 25. April das Zweite vorgestellt wird.