Mit einem 79:65-Erfolg am Samstagabend gegen Titelverteidiger Esch sichert sich die Etzella Ettelbrück zum 25. Mal in der Vereinsgeschichte die Coupe de Luxembourg.

Es war das erwartet temporeiche Spiel, das die 4.500 Zuschauer in der Arena der Coque am Samstagabend zu sehen bekamen. Den besseren Start erwischte dabei der Basket Esch, der sich wie gewohnt auf Clancy Rugg verlassen konnte, der in den ersten Minuten acht Punkte erzielte. Esch lag somit schnell mit sechs Zählern in Front (7:13, 5’). Ettelbrück traf in dieser Phase weniger gut, kam jedoch unter dem Impuls von Philippe Gutenkauf allmählich besser ins Spiel. Es war auch der Etzella-Spielmacher, der sein Team in der 15. Spielminute in Führung brachte (24:23). Mit zunehmender Spieldauer war es Ettelbrück, das besser traf und zur Pause eine Trefferquote von 46 Prozent aufweisen konnte, während die von Esch bei 33 Prozent lag. Mit einer Drei-Punkte-Führung gingen Wolff und Co. in die Pause (35:32).

Nach dem Seitenwechsel war es der Rekordpokalsieger, der besser aus den Kabinen kam und seine Stärke von der Dreier-Linie – mit einer Trefferquote von 40 Prozent ist die Etzella hier derzeit die beste Mannschaft in der LBBL – unter Beweis stellen konnte. Dreier von Smith und Kapitän „Fritz“ Gutenkauf sowie weitere Körbe von Wolff und Mallory brachten den Nordklub erstmals deutlicher in Führung (45:36, 23’). Auf Escher Seite war es Hicks, der fast ausschließlich für sein Team punktete und den Titelverteidiger erst einmal in der Partie hielt. (47:43, 26’).Vor allem Rugg kam nicht mehr zu solch einfachen Körben wie noch zu Beginn der Begegnung. Bei Ettelbrück war es derweil der dritte Non-JICL Clark, der mit seinem physischen Spiel wichtige Akzente setzen konnte. Mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung ging Ettelbrück somit in den letzten Abschnitt (54:47).

Und es war Yann Wolff, der defensiv und offensiv eine starke Partie ablieferte, der die Führung direkt zu Beginn von Viertel vier in den zweistelligen Bereich hochschraubte (57:47). Ettelbrück war kaum noch zu stoppen. Spätestens als Birenbaum sieben Minuten vor Schluss zwei Freiwürfe verwandelte und Philippe Gutenkauf direkt im Anschluss noch eine Konterattacke erfolgreich abschließen konnte, gab es im Etzella-Lager kein Halten mehr (64:49). Esch gelang kaum noch etwas, auf der Gegenseite verwandelte Wolff hingegen seinen dritten Drei-Punkte-Korb (71:53). Esch versuchte sich durch Grün und Pit Biever noch einmal heranzukämpfen (74:56, 38’) und den Gegner durch frühe Fouls an die Freiwurflinie zu schicken. Doch am Ende forcierte der Titelverteidiger zu sehr und Ettelbrück setzte sich mit 79:65 durch und durfte den 25. Pokalsieg der Klubgeschichte feiern. Mit 18 Punkten waren Philippe Gutenkauf und Raiquan Clark die Topscorer ihrer Mannschaft, bei Esch kam Rugg auf 23 Zähler.