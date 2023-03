Bob Bertemes hat sich am Donnerstagnachmittag bei der Hallen-Europameisterschaft als Vierter für das Finale der Kugelstoßer qualifiziert. In der Qualifikation stieß der 29-Jährige 20,92 Meter.

Am Donnerstagnachmittag begann die Leichtathletik-Halleneuropameisterschaft in Istanbul. Vertreten war zum Auftakt dabei auch die luxemburgische Flagge: Für Kugelstoßer Bob Bertemes ging es in die Qualifikation. Gleich mit dem ersten Stoß gelangen dem 29-Jährigen 20,92 Meter. Damit war er genau 1,01 Meter von seinem persönlichen Rekord entfernt, den er kürzlich bei den Landesmeisterschaften in der Coque aufgestellt hat.

Während er im zweiten Versuch 20,49 Meter stieß, erklärten die Richter den dritten Versuch für ungültig. Damit geht Bertemes als Vierter in das Finale. Der Italiener Zane Weir sorgte mit 21,46 Metern am Donnerstagnachmittag für die größte Weite, Zweiter wurde der Kroate mit Filip Mihaljevic mit 21,20 Metern. Auf Platz 3 landete Leonardo Fabbri aus Italien mit 21,17 Metern.

Das Finale der Kugelstoßer beginnt am Freitagnachmittag um 17.25 Uhr (MESZ). Am Freitagmorgen wird bereits Mittelstrecklerin Vera Hoffmann starten, wenn es um 9.30 Uhr in den Vorlauf über 1.500 Meter geht. Der zweite Tag der EM wird ebenfalls entscheidend für Sprinterin Patrizia Van der Weken – die Vorläufe beginnen um 10.05 Uhr. Sollte sich die 23-Jährige qualifizieren, findet das Halbfinale um 17.05 Uhr statt. Das Finale über 60 Meter steigt dann um 19.45 Uhr.