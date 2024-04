Der luxemburgische Tischtennis-Verband veranstaltet zum ersten Mal ein internationales Turnier der Welt-Serie „WTT Youth Contender“. Während vier Tagen ermitteln die weltbesten Nachwuchsspieler den Sieger in den Alterskategorien U11 bis U19. In der Arena der Coque werden ab Mittwoch insgesamt 272 Spieler und Spielerinnen antreten, darunter 35 einheimische Talente.

Geht es beim „WTT Youth Contender“ in der Coque für die meisten FLTT-Vertreter in erster Linie darum, internationale Erfahrung zu sammeln, so können sich einige „Youngster“ auch Hoffnungen auf ein Topergebnis ausrechnen, allen voran Maël Van Dessel. Bei den nationalen Meisterschaften hat der Spieler des amtierenden Titelträgers Hostert/Folschette das Kunststück fertiggebracht, Serienmeister Eric Glod mit einer beeindruckenden Leistung vom Thron zu stürzen. Der frischgebackene Landesmeister, der in der U19-Weltrangliste Position 156 einnimmt, wird alles daransetzen, um vor eigenem Publikum so weit wie möglich zu kommen. Das Gleiche gilt für den Reckinger Gene Wantz, der nur zwei Positionen hinter Van Dessel eingestuft ist. Zusammen hatten beide sich den Titel im Herrendoppel sichern können.

Von allen Luxemburgern weist Aaron Sahr die beste Platzierung in der internationalen Hierarchie auf. Bei den U15 wird der Spieler des DT Linger derzeit auf Rang 44 geführt. Sein Vereinskollege Noah Valente steht bei den U11 auf Platz 75 und hat ebenfalls das Potenzial, sich weit nach vorne zu spielen. Hoffnungsträgerin bei den Mädchen ist Enisa Sadikovic. Man darf gespannt sein, wozu die Vize-Meisterin in der Altersklasse der U17, in der sie in der Weltrangliste auf Platz 65 steht, imstande sein wird.

Sämtliche Topnationen vertreten

Die Konkurrenz ist in sämtlichen Klassen extrem groß. So wird beispielsweise die dominierende Tischtennis-Nation China mit einer Delegation zu Gast sein. Aus Asien sind zudem die Verbände aus Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Indien und der Mongolei gemeldet. Brasilien, Kolumbien und Peru reisen aus Südamerika an, während die beiden australischen Spielerinnen die längste Anreise hinter sich haben.

Aus Europa sind praktisch alle Top-Nationen vertreten. Mit von der Partie sind u.a. die Teams aus Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, England, Italien, Österreich, Polen, Schweden und Ungarn. Hervorzuheben ist auch die Teilnahme einer 15-köpfigen Delegation aus der Ukraine.

Um die Organisation des WTT Youth Contender Luxembourg zu stemmen, kann die FLTT auf die Unterstützung von 75 freiwilligen Helfern zählen. Die Verantwortlichen hoffen, dass das Event in den nächsten Jahren zu einem festen Bestandteil des internationalen Kalenders werden wird.