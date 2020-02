Vor 25 Jahren wurde Michael Schumacher erstmals Formel-1-Weltmeister mit dem Team Benetton. Sechs weitere Titel sollten folgen. Er ist damit der erfolgreichste Autorennfahrer, seit es die Klasse gibt. Seit einem tragischen Skiunfall 2013 gibt es kaum noch Nachrichten über ihn. Die Familie kommuniziert nicht über seinen Gesundheitszustand, die schweren Kopfverletzungen bedingen eine permanente Pflege des Sportlers. Das Jubiläum bietet allerdings nun die Gelegenheit, positivere Aspekte des Lebens des langjährigen Ferrari-Fahrers zu beleuchten, die so kaum bekannt sind.

Vor der Jahrtausendwende war die Insel Mauritius, im indischen Ozean, einer der Hotspots der Schönen und Reichen. Besonders die Luxushotels im Norden bei Mont Choisy zogen die internationale Schickeria an, auch die Ferraristi um den Fiat-Konzernchef Umberto Agnelli. Den damaligen Team-Chef Jean Todt zog es an die weißen Strände der Insel, die durch schöne Landschaft, nette Menschen, einen Fehldruck einer blauen Briefmarke und den lokalen Rum bekannt sind.

Dass Händler, die Touristen überzeugen wollen, bei ihnen Nüsse, Eis, Kleider oder gar Perlen zu kaufen, nicht auf den Mund gefallen sein sollten, versteht sich von selbst. Dass manche dieser Händler etwas dick auftragen, Geschichten ausschmücken oder zwecks Kundenfangs von vorne bis hinten erfinden, ist allgemeine Geschäftspraxis an den Stränden dieser Erde.

Freundliche Art von Schumacher

So lauschten wir gerne Marco Rajendra Coomar Birion, dem Perlenkönig von Grand Bay, der in seinem Laden allerlei Erklärungen zu vielfältigen Perlen, ihren positiven Wirkungen auf Gesundheit und Psyche lieferte und seine unternehmerische Laufbahn als Strandverkäufer begann. Das Wissen über die unterschiedlichsten Perlenarten, seine Handelspartner in Japan und Hongkong erscheinen glaubwürdig. Dass er unter seinen Kunden Agnelli, die Kosmetikmillionärin Bettencourt, den Stardirigenten Riccardo Muti und eben Michael Schumacher und seine Gattin Corinna aufzählte, erschien dann doch etwas übertrieben.

Marco mit der Visitenkarte von Fiat-Boss Agnelli

Der indischstämmige Perlenverkäufer ist wohl an die Skepsis der Europäer gewöhnt, liefert allerdings sogleich Fotos, Abrechnungsformulare und Anekdoten nach, die dann doch überzeugen. Schumacher, so erinnert sich der Mann, der als Eisverkäufer an den Stränden begann, schnell zum Perlenverkauf wechselte und sich konsequent hocharbeitete, habe ihm beim Perlenkauf spontan Werbeartikel von Ferrari versprochen und ihm diese tags drauf auch freundlich überreicht. Überhaupt sei der Star durch seine Einfachheit und freundliche Art aufgefallen, Charakterzüge, die er auch an Jean Todt schätzte, so Marco. Das Finanzielle regelte übrigens Corinna Schumacher, wie ein Überweisungsbeleg zeigt.

Corinna regelte das Finanzielle

Die Kraft der edlen Kügelchen

Auch Fiat-Boss Agnelli sei bescheiden aufgetreten; erst als Schumacher dem Händler erklärte, wer dieser Italiener sei, habe er die Zusammenhänge verstanden. Die Italiener hätten die Insel jedenfalls sehr genossen, so der Händler, der sich über viele Touristen zwar freut – es sind mehr als vor 20 Jahren; allerdings habe die Ile Maurice von ihrer ursprünglichen natürlichen Schönheit eingebüßt. Massentourismus gibt es immer noch nicht auf der Insel, die Milliardäre allerdings sind weitergezogen und vergnügen sich anderswo.

Die Perlen, die wir selbstverständlich bei Marco kauften, entfalten ihre positive Wirkung sogar bei finanziell weniger verwöhnten Kunden. Dies natürlich erst nachdem sie ins Meerwasser getaucht wurden, ansonsten entfalte sich die Kraft der edlen Kügelchen nicht, gab uns der Perlenkönig noch mit auf den Weg.