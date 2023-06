Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft testet am Freitagabend im Stade de Luxembourg (20.15 Uhr) gegen Malta. In dem Freundschaftsspiel geht es für die „Roten Löwen“ vor allem darum, Spielpraxis zu sammeln und sich auf die anstehenden Duelle in der EM-Qualifikation vorzubereiten.

Ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass Malta ein Gegner ist, der den „Roten Löwen“ gut zu liegen scheint. Der direkte Vergleich spricht mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage nämlich für Luxemburg. Ganz so eindeutig ist die Angelegenheit allerdings nicht. Denn die Begegnungen mit Malta waren bisher immer eng umkämpft. Ein solches Match erwartet sich Nationaltrainer Luc Holtz auch am heutigen Freitag.

„Die Mannschaft von Malta hat sich weiterentwickelt. Es ist nicht mehr das gleiche Team wie noch vor ein paar Jahren“, so Holtz. „Sie haben zuletzt in der EM-Qualifikation Italien vor Schwierigkeiten gestellt, das zeigt, dass die Mannschaft Qualität hat. Besonders auf physischer Ebene ist sie stark. Es sind Männer, die nicht zweifeln. Sie haben einen klaren Spielplan.“

Spielpraxis sammeln

Für die Begegnung wird Holtz allerdings nicht auf alle Leistungsträger zurückgreifen können. Er hatte für die anstehenden Spiele gegen Malta, Liechtenstein und Bosnien-Herzegowina 31 Spieler in sein Aufgebot berufen. So groß der Kader auch scheint, ist er aber zumindest für das erste dieser drei Duelle nicht. Denn mehrere Leistungsträger stehen gegen Malta nicht zur Verfügung (siehe Kasten). Ein Problem soll dies dank des großen Kaders nicht sein. Denn für Holtz ist die Begegnung so die perfekte Möglichkeit, junge Spieler zu testen. „Ich bin ein Trainer, der gerne jungen Talenten eine Chance gibt. Nur so können sie und auch die Mannschaft sich weiterentwickeln. Dies ist wichtig, um Fortschritte zu machen.“

Das Spiel gegen Malta soll aber nicht nur dazu dienen, junge Talente zu testen, sondern auch eine Bestandsaufnahme vor den wichtigen EM-Qualifikationsduellen sein. Die meisten Nationalspieler befinden sich aktuell in ganz unterschiedlichen Situationen. Einige haben beispielsweise bereits vor zwei Wochen ihr letztes Saisonspiel im Verein bestritten. Andere befinden sich dagegen erst seit letztem Wochenende in der Sommerpause und Akteure wie Maxime Chanot, der überraschend früh von New York zurückkehrte und schon gegen Malta spielen könnte, sind noch mitten im Spielbetrieb. Dagegen hat Rekordtorschütze Gerson Rodrigues seit März kein Spiel mehr bestritten. Die Partie gegen Malta soll demnach auch dazu dienen, den Rhythmus zu finden und Spielpraxis zu sammeln. „Es ist besonders wichtig für die Spieler, die in den letzten Wochen weniger Spielzeit hatten oder deren Meisterschaft schon früher endete. Es geht darum, die Automatismen wiederzufinden. Sowohl individuell als auch im Kollektiv.“ Über die Ambitionen sagt Holtz: „Es ist ein internationales Spiel, natürlich wollen wir das auch gewinnen – auch wenn das nicht unbedingt unsere Priorität ist.“

Der Hauptfokus der „Roten Löwen“ liegt jetzt schon auf dem 17. Juni, auf dem EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Nach dem Unentschieden zum Auftakt der Kampagne in der Slowakei und der 0:6-Niederlage zu Hause gegen Portugal will die FLF-Auswahl sich in der Partie endlich die ersten drei Punkte der Kampagne sichern. Das Testspiel gegen Malta ist die Vorbereitung darauf.