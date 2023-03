Christine Majerus fuhr am Freitag in der Normandie auf den dritten Platz

Christine Majerus hat am Freitag den Sieg auf der 1. Etappe der Tour de Normandie Féminin (2.1) knapp verpasst. Die 36-Jährige, die für die Nationalmannschaft in der Normandie startet, fuhr auf Platz 3.

Tour de Normandie Féminin (2.1/F):

Auf der ersten Etappe der Tour de Normandie Féminin (2.1) ist Christine Majerus im Nationalmannschaftstrikot auf den dritten Platz gefahren. Nach 139 Kilometern von Argentan nach Bagnoles-de-l’Orne ließ sie sich im Sprint nur von Siegerin Gladys Verhulst (FDJ-SUEZ) und Martina Alzini (Cofidis) schlagen. Nina Berton, die für ihr Team Ceratizit WNT Pro Cycling am Start ist, fuhr in derselben Gruppe als 42. ins Ziel. Die 21-Jährige sammelte auf der Etappe zehn Punkte für das Bergtrikot und führt diese Wertung nach dem ersten Teilstück an. Marie Schreiber, die ebenfalls für die Nationalmannschaft startet, kam mit 46 Sekunden Rückstand als 86. ins Ziel. Liv Wenzel erreichte das Ziel mit 13:16 Minuten Verspätung als 110. Während Maïthé Barthels über dem Zeitlimit ins Ziel fuhr, beendete Layla Barthels das Rennen nicht. In der Gesamtwertung belegt Majerus mit elf Sekunden Rückstand auf Verhulst Platz 4. Das Etappenrennen endet nach dem dritten Teilstück am Sonntag.

Youngster Coast Challenge (1.2U/B):

Ein rein belgisches Podium gab es bei der Youngster Coast Challenge, die über 166,1 Kilometer von Bredene nach Koksijde führte. Warre Vangheluwe (Soudal-Quick-Step Devo Team) gewann vor Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) und Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny Development Team). Als bester Luxemburger kam Mathieu Kockelmann (Team Lotto Kern Haus) als 27. ins Ziel. Der 19-Jährige hatte dabei acht Sekunden Rückstand auf den Sieger. In der gleichen Gruppe wie Kockelmann fuhren auch Mil Morang als 47. und Mats Wenzel (beide Leopard TOGT) als 76. ins Ziel. Tom Paquet (Leopard TOGT) erreichte das Ziel nicht.

Grand Prix de la Ville d’Alger (1.2/ALG):

Nachdem er die Algerien-Rundfahrt auf dem 28. Platz beendet hatte, nahm Larry Valvasori (Nice Métropole Côte d’Azur) am Freitag am Grand Prix de la Ville d’Alger teil. Sieger wurde der Algerier Youcef Reguigui (Terengganu Polygon Cycling Team), der Luxemburger kam elf Sekunden später als 41. ins Ziel.