Der Start der neuen Basketball-Saison steht unmittelbar bevor. Und da darf eines nicht fehlen: das traditionelle Sonderheft des Tageblatt. Auf 56 Seiten lesen Sie im „Basketball-Almanach“, der am Freitag, 22. September erscheint, alles, was in der Saison 2023/24 wichtig sein wird. Einen Vorgeschmack auf die Teams finden Sie schon jetzt in unserer Online-Galerie – sämtliche weitere Informationen, inklusive der kompletten Kader aus der LBBL Herren und Damen, den Spielmodus, den Kalender und ähnliches gibt es in der Beilage zu entdecken. Traditionell durften auch die Mannschaftskapitäne wieder ihre Prognosen abgeben, was die Meisterschafts- und Abstiegsfrage betrifft. Demnach genau das Richtige für jeden Basketball-Fan, um am Wochenende in die neue Saison zu starten.

LBBL Herren

Alle Details zu Basket Esch finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 4 und 5 Alle Details zur Amicale Steinsel finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 6 und 7 Alle Details zum T71 Düdelingen finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 8 und 9 Alle Details zur Arantia Fels finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 10 und 11 Alle Details zu Etzella Ettelbrück finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 12 und 12 Alle Details zu Sparta Bartringen finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 14 und 15 Alle Details zur Résidence Walferdingen finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 16 und 17 Alle Details zum AB Contern finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 18 und 19 Alle Details zu den Musel Pikes finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 20 und 21 Alle Details zu Gréngewald Hostert finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 22 und 23 Alle Details zu den Kordall Steelers finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 24 und 25 Alle Details zu Mambra Mamer finden Sie im Sonderheft auf den Seiten 26 und 27 Previous Next

LBBL Damen