34:24 gegen Tallinn: Käerjeng marschiert im European Cup in die zweite Runde

Der HB Käerjeng ist in die zweite Runde des European Cup eingezogen. Nach dem 26:26-Unentschieden im Hinspiel vor einer Woche, konnte der luxemburgische Vizemeister am Samstag Tallinn im zweiten Aufeinandertreffen vor heimischem Publikum deutlich mit 34:24 bezwingen. In der nächsten Runde wartet mit dem ukrainischen Topklub HK Motor Saporischschja nun ein harter Brocken.

Während der HB Käerjeng vor einer Woche im Hinspiel in Estland in der Anfangsphase überrumpelt worden war, wirkte die Mannschaft von Trainer Zoran Radojevic im zweiten Aufeinandertreffen mit Tallinn sofort hellwach, ging aggressiv in die Zweikämpfe und zeigte besonders im Angriff eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel.

Meis, Vrgoc und Lallemang brachten den HBK schnell mit 3:1 in Führung. Absetzen konnten sich die Käerjenger aber noch nicht. Der Gegner blieb dran und glich in der 24. sogar zwischenzeitlichen wieder aus (13:13). In den letzten Augenblicken der ersten Halbzeit schlug dann allerdings die Stunde des luxemburgischen Vizemeisters. Mit einem 6:0 erhöhten Vrgoc, Blazevic, Pucnik und Edgar (3) zwischen der 23. und 30. Minute auf 19:13 und nahmen damit endgültig Kurs auf die zweite Runde des European Cups.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Käerjenger nichts mehr anbrennen, verwalteten ihren Vorsprung und machten nach 60 Minuten ihren deutlichen 34:24-Erfolg gegen Tallinn perfekt.

In der zweiten Runde des European Cup wartet nun ein harter Brocken auf die Mannschaft aus der Brauereistadt. Mit HK Motor Saporischschja trifft der HBK im Oktober auf einen ukrainischen Topklub, der in den vergangenen Jahren regelmäßig Champions League gespielt hat.