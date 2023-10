Während Gstaad eine naturverbundene Region ist und Reisende einlädt, das alpine Erbe und die herzliche Schweizer Bergkultur zu entdecken, verspricht Interlaken Action und Adrenalin und zählt zu Europas Haupt-Abenteuerdestinationen. Die beiden Winterparadiese locken mit ungewöhnlichen Erlebnissen, Ski- und Off-Ski-Angeboten, gastronomischen Höhepunkten und Wellness – wir verraten Ihnen die besten Aktivitäten, welche die beiden Ferienregionen im Berner Oberland zu bieten haben.

Mit der Hauptstadt Bern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, glitzernden Seen, unzähligen Berggipfeln, lebendigen Traditionen und Bräuchen ist der Kanton Bern eine der vielfältigsten Regionen der Schweiz. Der Kanton beherbergt auch zwei der schönsten Winterdestinationen: Gstaad, die Region, die unter dem Motto „Come up – slow down“ zum Bergwandern und Entschleunigen einlädt, und Interlaken, ein kleines Städtchen, das mit Eiger, Mönch und Jungfrau eine unglaubliche Winterlandschaft bietet. Das Beste ist: sie müssen sich nicht zwischen den beiden Reisezielen entscheiden. Im Gegenteil: Nutzen Sie den GoldenPass Express, ein moderner Panoramazug, der Sie in weniger als zwei Stunden direkt von Interlaken nach Gstaad bringt. Geniessen Sie ein außergewöhnliches Reiseerlebnis mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Berner Oberland.

Gstaad, „das letzte Paradies in einer verrückten Welt“

Die Ferienregion Gstaad ist heute vor allem wegen seines gleichnamigen Fussgängerdörfchens zu einem prestigeträchtigen Reiseziel geworden. Das schicke Gstaad wird von Prominenten wegen seines Charmes umworben. Neben Gstaad zählt die Region neun weitere traditionelle Chalet-Dörfer, eine authentischer und herzlicher als die andere. Sie alle haben sich der Pflege jahrhundertealter Traditionen verschrieben. Die Schauspielerin und Sängerin Julie Andrews formulierte ihren Eindruck einst treffend: „Gstaad ist das letzte Paradies in einer verrückten Welt“. Wer Entspannung sucht, ist hier genau richtig, was auch der hiesige Slogan „Come up – slow down“ unterstreicht. Wobei Ruhe und Erholung definitiv nicht mit Langeweile zu verwechseln sind. Die Region bietet ihren Besuchern viele Gelegenheiten, spannende, aufregende und einzigartige Momente zu erleben.

Was Sie in Gstaad nicht verpassen sollten

Die „Black Wall“ hinunterfahren. Seit Januar 2023 gibt es eine schwarze Piste im Gebiet des Glacier 3000. Mit einem maximalen Gefälle von 104 % gehört die „Black Wall“ zu den steilsten präparierten Pisten der Welt.

Kombinieren Sie mehrere Outdoor-Aktivitäten. Das Skigebiet der Ferienregion Gstaad bietet Sportlern 200 Pistenkilometer auf bis zu 3000 Metern über Meer und rund 180 Kilometer Langlaufloipen. Auch Liebhaber von Kutschenfahrten oder Winterwanderungen kommen nicht zu kurz: 30 Winterwanderwege stehen ihnen zur Verfügung. Wer sich nicht entscheiden kann, kann auch mehrere Aktivitäten miteinander verbinden. Eine grossartige Familienaktivität ist eine Kutschenfahrt oder ein Spaziergang zum Bergrestaurant Bochtehus, das in einem alten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Das familiengeführte „Beizli“erwartet seine Gäste mit einem leckeren Fondue.



Erleben Sie Gastronomie auf höchstem Niveau. In der Ferienregion Gstaad gibt es nicht weniger als 19 preisgekrönte Restaurants mit insgesamt 278 Gault&Millau-Punkten. Vom einfachen Bergrestaurant mit Panoramaterrasse bis zum Gourmet-Restaurant gibt es hier alles.

Nachhaltig essen auf der Piste im „The Offcut“. Im Skigebiet Eggli wurde ein Pistenfahrzeug zum Gourmet-Foodtruck umgebaut. Martin Göschel vom Hotel The Alpina Gstaad zaubert im „The Offcut“ mit den Resten des Sternerestaurants nachhaltige Leckerbissen am Pistenrand und geht so gegen Lebensmittelverschwendung vor.



Genießen Sie ein Fondue mitten in der Natur. Stellen Sie sich ein riesiges hölzernes Caquelon inmitten der Natur vor, welches speziell für ein Outdoor-Fondue eingerichtet wurde. Das „Fondueland Gstaad“ verspricht Genussliebhabern ein unvergleichliches Bergnatur-Erlebnis. Ein Rucksack mit den nötigen Accessoires und Lebensmitteln wird am Vortag bei ausgewählten Molkereien bestellt; am nächsten Tag holen Sie den Fondue-Rucksack bequem ab und geniessen Ihr Fondue z.B. in einem XXL-Caquelon bei einer herrlichen Panoramasicht auf die umliegenden Berge.

Wenn Sie Käse lieben, empfehlen wir Ihnen dringend, die Schatzkammer der Molkerei in Gstaad zu besuchen: die Käsegrotte. Hier liegt das Gold der Alpen und ruht auch der älteste Alpkäse aus dem Jahr 1931.

Körper und Seele pflegen. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts begeisterten die frische Luft und die Ruhe der Berge die Erholungssuchenden. Daran hat sich bis heute nichts geändert, außer die Qualität der Wellness-Einrichtungen: Luxuriöse Spas, einzigartige Behandlungen, private Suiten, Blick auf die verschneiten Gipfel, kompetente Therapeuten und elegante Rückzugsmöglichkeiten – das heutige Wellnessangebot der 4- und 5-Sterne-Hotels hat nur ein Ziel: Körper und Geist zu pflegen.

Klassische Musik tanken. Neun Tage lang feiern die „Sommets Musicaux de Gstaad“ die klassische Musik. Es ist eine Veranstaltung, die ihresgleichen sucht und insbesondere die Kirchen von Saanen und Rougemont sowie die Kapelle von Gstaad füllt. Das eindrucksvolle Programm, das den Austausch zwischen jungen Talenten und international renommierten Künstlern fördert, ist der Grund für den großen Erfolg dieser kulturellen Veranstaltung.

Willkommen in (W)Interlaken.

Interlaken, die Seen- und Bergregion im Herzen des Berner Oberlandes, bietet alles, was das Herz begehrt, angefangen bei einer außergewöhnlichen Naturlandschaft. Nicht weit von Bern entfernt und mit seiner Lage zwischen Thuner- und Brienzersee, ist Interlaken der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge und Aktivitäten. Zudem ist Interlaken von drei Gipfeln umgeben, darunter die schneebedeckte Jungfrau, die seit 2007 zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Jungfrau beherbergt auch den größten Gletscher Europas, den Aletschgletscher.

Was Sie in Interlaken nicht verpassen sollten

Kostenlos von der Jungfrau-Skiregion profitieren. Die Jungfrau-Skiregion bietet einen bequemen Zugang zu mehreren Skigebieten. Mit der Interlaken Gästekarte (ausgestellt von Ihren Gastgebern) und einem gültigen Sport-, Wander- oder Rodelpass für die Skiregion Jungfrau ist der öffentliche Verkehr kostenlos. Nun müssen Sie es sich nur noch bequem machen und den Blick über die wunderschöne Schneelandschaft schweifen lassen, bevor es auf die Piste geht.

Testen Sie zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Skisports. Interlaken bietet eine große Auswahl an Winterwanderwegen, geführte und individuelle Schneeschuhtouren und die schönste Schlittelbahn der Region – eine 3 Kilometer lange, markierte Strecke vom Niederhorn nach Vorsass, die sich für geübte Schlittler als auch für Anfänger perfekt eignet. Während der Abfahrt genießen Gäste die einmalige Aussicht auf das tiefblaue Wasser des Thunersees und die schneebedeckten Gipfel des Berner Oberlandes.

Besuchen Sie eine märchenhafte Höhle. Naturliebhaber werden die märchenhafte geologische Welt der St. Beatus-Höhlen genießen, die im Winter jeweils an den Wochenenden geöffnet sind. Nach dem Besuch der Höhlen lädt das Restaurant „Stein & Sein“ zu einem Raclette ein, bei welchem Sie einen herrlichen Blick auf den Thunersee und die Berner Alpen genießen können.

Eine Schifffahrt unternehmen. Auf dem Thunersee verkehrt täglich ein Schiff zwischen Thun und Interlaken. Die Fahrt führt vorbei an malerischen Dörfern und geschichtsträchtigen Schlössern. Auf dem Thunersee werden auch Dinner-Schifffahrten (Sonntagsbrunch oder Fondueplausch) angeboten, bei denen Sie einzigartige Gourmetmomente auf dem Wasser erleben und ihre Gedanken schweifen lassen können.

Im Winter mit dem Kajak unterwegs. Kajakfahren auf dem türkisfarbenen Brienzersee ist ein Muss. Im Winter gibt es keine Boote auf dem See, sodass man das Gefühl hat, allein auf der Welt zu sein. In dieser majestätischen Kulisse, umgeben von schneebedeckten Gipfeln ist Entspannung garantiert. Wer leicht friert, kann beruhigt sein: Die Kayakanzüge sind wasserdicht und gut gegen Kälte isoliert.

Auf einem Jacuzzi-Boot entspannen. In Interlaken können Sie sich auf eine originelle Art entspannen: im HotTug. Dieses Konzept eines Jacuzzi-Boots ermöglicht es Ihnen, in einem 38 Grad warmen Bad über den See zu gleiten. Die Temperatur wird mit Hilfe eines Holzofens konstant gehalten und dank Elektromotor ist das Erlebnis geräuschlos. Dieses einzigartige, ökologische Wellness-Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Erleben Sie Raclette & Rafting. Das Prinzip ist einfach: In der Dämmerung geniessen Sie warm eingepackt und mit trockenen Füßen ein Raclette auf einem Raftingboot. Auf dem kristallklaren Wasser gleiten Sie von Bönigen durch den Aarekanal nach Interlaken. Zum heissen Raclette wird ein lokaler Wein serviert und über ihnen leuchten die Sterne – ein unvergesslicher Moment.

Gönnen Sie sich einen Adrenalinkick beim Gleitschirmfliegen. Interlaken ist einer der besten Orte der Welt für Gleitschirmflieger und -fliegerinnen. Im Winter nehmen Sie im Schnee Anlauf und heben ab. Bewundern Sie dabei den herrlichen Kontrast zwischen den blauen Seen und dem Schnee, der die Tannen und Berge mit seinem weißen Mantel bedeckt. Ein fabelhaftes Abenteuer.

Transport Mit dem Auto: Die Fahrt von Luxemburg nach Interlaken dauert etwa 6 Stunden. Von Luxemburg nach Gstaad können Sie mit 6,5 Stunden rechnen.

Mit dem Zug: Interlaken ist mit dem Zug von Luxemburg aus in 6 Stunden zu errei-chen; von Gstaad aus sollten Sie 6,5 Stunden einplanen. Um beide Ziele zu errei-chen, müssen Sie umsteigen.

Zwischen Interlaken und Gstaad: Der Panoramazug GoldenPass Express bringt die Reisenden in 1 Stunde und 48 Minuten von einem Ziel zum anderen. Seit Juni 2023 verkehrt er viermal täglich.

www.gstaad.ch / www.interlaken.ch