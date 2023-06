Im Mai 2023 war eine internationale Kommission, bestehend aus etwa zwei Dutzend Architekten und Planern, auf Einladung von ANIET – National Association of Extractive and Transforming Industry – im Rahmen des Projekts „Pedra Portuguesa, O Natural Caminho“ in Portugal. Sistema-Unterstützung für kollektive Maßnahmen – kofinanziert von Compete 2020, Portugal 2020 und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Das Hauptziel dieser Werbeaktion für internationale Planer innerhalb und außerhalb Europas besteht darin, internationale Gäste auf die Realität und das Exportpotenzial des portugiesischen Natursteinsektors aufmerksam zu machen sowie Besuche vor Ort bei verschiedenen Unternehmen zu ermöglichen, die den Abbau vertreten Sektor. und Verarbeitung von portugiesischem Naturstein.

Laut Jorge Mira Amaral, Präsident von ANIET, „(…) ist es schwierig, einen Ort in Europa oder auf der Welt zu finden, an dem portugiesischer Naturstein nicht vorkommt. Dennoch ist es wichtig, dies zu erwähnen.“ Aufgrund seiner geringen Größe belegt Portugal unter den wichtigsten Produzenten und Exporteuren von Natursteinen für Zierzwecke den siebten Platz weltweit und den dritten Platz in Europa.

Der Besuch dieser Delegation in Portugal knüpft an eine breite Palette von Aktionen an, die ANIET in den letzten zwei Jahren durchgeführt hat, immer mit dem Ziel, den portugiesischen Natursteinsektor in den verschiedenen Regionen der Welt zu fördern, beispielsweise durch Werbeaktionen, die strategisch durchgeführt wurden Märkte für den Sektor, wie unter anderem die Vereinigten Staaten von Amerika, die Vereinigten Arabischen Emirate, Italien, Deutschland, Finnland.

Den Höhepunkt dieser Initiative bildet die 3. Ausgabe der Internationalen Natursteinkonferenz, die in Porto Casa da Musica stattfand