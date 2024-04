Ein geschäftiges Jahr an der Mosel: So lautete die Bilanz von 2023 des regionalen Tourist Office, die vergangenen Mittwoch bei der Generalversammlung vorgestellt wurde. Insbesondere der Sommer sei von vielen Feierlichkeiten geprägt gewesen. Unter anderem fand das zehnjährige Jubiläum des „Ironman Luxembourg“ statt und die Kampagne „Lëtzebuerg, daat ass Vakanz!“ lockte viele begeisterte Wanderer zur „Manternacher Fiels“. Die Wanderungen entlang der drei Traumschleifen in Ahn, Manternach und Schengen zogen insgesamt 18.769 Wanderer an. Den höchsten Zuspruch verzeichnete Ahn mit 6.863 Besuchern. Nicht zu vergessen ist auch das Weinfestival „Wine Culture Enjoy“. Im September 2023 ging die neue Webseite visitmoselle.lu online.

Trotz des regnerischen Wetters in der ersten Augusthälfte verzeichnete der „Vëlosummer“ bei seiner vierten Auflage eine Teilnehmerzahl von rund 24.000 Radfahrern. Insgesamt nahmen 58 Gemeinden teil, wobei 12 Radtouren angeboten wurden. Im Verlauf der gesamten Tourismussaison verzeichnete das ORT zudem einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach geführten Touren: um 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.