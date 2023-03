Der Polizei ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Beamte kontrollierten in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt einen verdächtigen Mann, der während der Interaktion mit der Polizei versuchte, sich einer Plastiktüte zu entledigen. Diese Aktion blieb allerdings nicht unbemerkt und die Polizisten konfiszierten die Tüte, in der sich, wie sich herausstellte, 16 Kugeln mit Kokain befanden. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Samstag hervor.

Die Ordnungshüter beschlagnahmten darüber hinaus noch Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Staatsanwaltschaft ließ den Mann verhaften, der dann am Donnerstag einer Untersuchungsrichterin vorgeführt wurde. Diese erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Mann in die Strafvollzugsanstalt in Sanem überführt wurde.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag: Als Polizeibeamte im Luxemburger Bahnhofsviertel eine Person kontrollierten, trat diese plötzlich gegen einen Streifenwagen und spuckte auch noch darauf. Die Person wollte sich nicht beruhigen und wurde gegenüber den Ordnungshütern handgreiflich. Die Beamten nahmen den Unruhestifter mit auf die Wache und erstatteten Anzeige wegen „Rebellion“.