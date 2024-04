Margot Heriendt ist die neue Direktorin der „Fondation Cancer“ und somit die Nachfolgerin von Lucienne Thommes. Das teilt die Stiftung am Dienstag in einem Presseschreiben mit. Thommes ist nach acht Jahren als Leiterin der Krebsstiftung in den Ruhestand getreten.

Heirendt war seit 2020 stellvertretende Direktorin beim „Office national de l’enfance“ (ONE), wo sie die Geschäftsführung bei der strategischen Planung und dem operativen Management unterstützte. Zum ONE kam sie 2011 und war zunächst als Beraterin tätig, bevor sie im Jahr 2018 zur stellvertretenden Generalkoordinatorin ernannt wurde. Sie leitete die Abteilungen Kommunikation, Personalwesen und Verwaltung.

Heirendt hat einen Master in Management und Coaching im Sozialwesen der Universität Luxemburg sowie einen Bachelor in angewandter Kommunikation der IHECS Brüssel.