Am Freitag letzter Woche fand in der Gemeinde Roeser die Grundsteinlegung für den neuen Hauptsitz von „Losch Luxembourg“ statt. Als symbolischer Grundstein wurde ein Modell des ersten von Losch im Jahr 1948 importierten Autos, eines VW-Käfers, in Harz gegossen. Es soll später im Gebäude sichtbar verbaut werden.

Beim Bau des neuen Hauptsitzes liege der Fokus auf Nachhaltigkeit, Ressourcenmanagement und der Nutzung erneuerbarer Energien, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung. Durch den Einsatz von

Geothermie und die Aktivierung der Betondecke werden sowohl der Wärme- als auch der Kühlbedarf des Gebäudes vollständig gedeckt. Ergänzt werde dies durch eine Fotovoltaikanlage auf dem

Dach. Zusätzlich könne in den Sommermonaten, mittels eines Regenwasserrückgewinnungssystems, die Versorgung der Grünanlagen mit Regenwasser erfolgen.

Die Fertigstellung des neuen Losch-Hauptsitzes auf Kockelscheuer ist für Ende des kommenden Jahres geplant.