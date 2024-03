Die Messe für Bildung und nachhaltige Entwicklung bringt alljährlich diverse Akteure aus Behörden, Schulen, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, Bildungs- und Betreuungsdienste sowie deren Personal zusammen.

Man könne von Jahr zu Jahr mehr Besucher verzeichnen, sagt Patricia Leineweber vom Organisationsteam der „BNE Foire“. „Dieses Jahr gab es sogar mehr Anfragen als Plätze.“ Die „Inspiratioun an der Bildung fir nohalteg Entwécklung“ findet an diesem Dienstag bereits zum fünften Mal im Forum Geesseknäppchen statt. Auch thematisch habe man sich im Laufe der Jahre vergrößert, so Leineweber. So seien die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN), die als Grundkonzept für die Messe dienen, nicht nur auf Umwelt und Klima beschränkt.

Neben dem ökologischen Thema werden in diesem Kontext auch soziale und ökonomische Missstände berücksichtigt, die einer nachhaltigen Entwicklung entgegenstehen. Infolgedessen trifft man bei der „BNE Foire 2024“ auch auf Stände von Unicef, Amnesty International oder „Médecins sans frontières“. Manche Teilnehmer haben ihre Stände mit den Symbolen der Entwicklungsziele versehen, für die sie sich einsetzen.

Leselisten, Ressourcen und Vorträge

Die „BNE Foire“ versteht sich als jährliches Treffen der Plattform für Bildung für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (PEEDD). Hier sind die meisten Akteure im Bereich Bildung und Nachhaltigkeit vernetzt. Unterstützt wird die Messe von den Ministerien für Umwelt und Bildung sowie dem Außenministerium. Dieses ist im Rahmen der Verpflichtung Luxemburgs für die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN involviert.

Neben einigen Schulen, die ihre Projekte zum Thema vorstellen, sind auch weitere Bildungsanbieter vertreten. So hat das „Zentrum fir politesch Bildung“ für die Messe eine Liste mit Leseempfehlungen für Kinder- und Jugendbücher rund um die Themen Umwelt, Engagement und Soziales zusammengestellt. Darüber hinaus bietet das Zentrum Onlineressourcen für die Bildungsarbeit an, wie beispielsweise einen CO 2 -Rechner. Das Wasserwirtschaftsamt Luxemburg präsentiert sein Bildungsprojekt „Team Waasser“, in dessen Rahmen Kindern und Jugendlichen anhand verschiedener Projekte die Bedeutung des Wasserschutzes vermittelt wird. Flankiert wird das Informationsangebot an den Ständen von Vorträgen und Präsentationen zu Pädagogik und Nachhaltigkeit.

Bildungsminister Claude Meisch lobt die Überzeugungskraft, die er im Engagement der Teilnehmer wahrnahm. Die „BNE Foire“ sei ein Ort für Austausch und Inspiration. Der Wille zur Nachhaltigkeit solle die Welt erhalten, sie lebenswert und gerechter machen. Auch Umweltminister Serge Wilmes stattete der Veranstaltung einen Besuch ab.