Boulevard Prince Henri in Luxemburg-Stadt wird am Sonntag teilweise gesperrt

Ein Abschnitt des Boulevard Prince Henri wird am Sonntag zwischen 7 und 15 Uhr gesperrt Grafik: Ville de Luxembourg

Ein Abschnitt des Boulevard Prince Henri in der Hauptstadt wird am kommenden Sonntag, 24. September, zeitweise gesperrt. Das teilt die Stadt Luxemburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Der Grund für die Sperrung seien Kranarbeiten zwischen 7 und 15 Uhr.

„Während der gesamten Arbeiten wird der Boulevard Prince Henri auf dem Abschnitt zwischen der Avenue Marie-Thérèse und der Avenue Monterey für den gesamten Verkehr gesperrt“, heißt es in dem Schreiben der Stadt. „Die Zufahrt zum Monterey-Parkplatz bleibt gewährleistet.“