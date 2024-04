A3 wird am Wochenende zwischen Kreisverkehr Gluck und Anschlussstelle Hesperingen gesperrt

Die A3 wird am Wochenende zwischen dem Kreisverkehr Gluck und der Anschlussstelle Hesperingen in beide Richtungen gesperrt, wie die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Der Grund sind Arbeiten wegen des Ausbaus des neuen Stadtviertels Ban de Gasperich, die von Samstag, 20. April um 5 Uhr bis Montag, 22. April um 4 Uhr durchgeführt werden.

Der Verkehr vom Kreisverkehr Gluck in Richtung Gaspericher Kreuz wird über die N4A (Boulevard de Kockelscheuer) und die CR231 (Boulevard F.W. Raiffeisen) umgeleitet. Der Verkehr von der A3 in Richtung Luxemburg-Stadt wird ebenfalls über diese Strecke umgeleitet – nur in umgekehrter Reihenfolge.