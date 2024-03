Der 250. Soldat sei am frühen Montagmorgen bei einem Einsatz am Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza getötet worden

Seit Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen am 27. Oktober sind nach Angaben der Armee 250 israelische Soldaten getötet worden. Der 250. sei am frühen Montagmorgen bei einem Einsatz am Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza getötet worden, hieß es aus israelischen Sicherheitskreisen.

Die israelische Armee hatte in der Nacht nach eigenen Angaben einen „gezielten“ Einsatz im Bereich des Krankenhauses gestartet, da es Hinweise auf eine Nutzung des Gebäudes durch „ranghohe Hamas-Terroristen“ gebe.

Am Vormittag wurde die Bevölkerung zur Evakuierung des Gebiets rund um das größte Krankenhaus im Gazastreifen aufgerufen. Augenzeugen sagten AFP, im Stadtbezirk al-Rimal, in dem sich das Krankenhaus befindet, habe es Luftangriffe gegeben. Rund um das Krankenhausgebäude seien zudem Dutzende Panzer postiert worden.

Die israelische Armee geht im Gazastreifen seit Beginn des Kriegs gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober immer wieder auch in Krankenhäusern vor. Die Armee wirft der Hamas vor, die Kliniken als militärische Stellungen zu nutzen – und die Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Nach israelischen Angaben wurden bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober etwa 1160 Menschen getötet sowie rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor und startete am 27. Oktober eine Bodenoffensive.

Bei den israelischen Angriffen wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bisher mehr als 31.700 Menschen getötet.