Auf Luxemburgs Straßen hat es am Samstagabend innerhalb von rund einer Stunde zwei tödliche Verkehrsunfälle gegeben. Das erklärt die Polizei in den jeweiligen Pressemitteilungen zu den Vorfällen. Um kurz vor 19 Uhr kam demnach ein Auto zwischen Esch/Sauer und Eschdorf in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Daraufhin touchierte das Fahrzeug laut dem Schreiben die Leitplanken und prallte mit dem Wagen gegen einen Baumstamm. „Im Wagen befanden sich fünf Insassen, von welchen vier leichtere Verletzungen erlitten“, so die Polizei. „Ein 14-jähriger Junge jedoch wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.“ Die vier Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke war für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie den Unfallerhebungen, die von der Staatsanwaltschaft beauftragt wurden, gesperrt.

Wenig später, gegen 19.45 Uhr, ereignete sich schließlich auf der N7 zwischen Wemperhardt und Huldingen der zweite schwere Unfall. Ein belgischer Motorradfahrer, der auf der Strecke in Richtung Wemperhardt unterwegs war, kollidierte dabei mit einem Wagen, der die Fahrbahn an einem Nebenweg, der Duarrefstrooss, querte. Der Motorradfahrer sei dadurch mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden – und auch das Auto sei durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert worden. „Beim Aufprall zog sich der 34-jährige Motorradfahrer schwerere Verletzungen zu, welchen er an Ort und Stelle erlag“, teilt die Polizei mit. Auch bei diesem Unfall wurden Untersuchungen eingeleitet – dafür werde die N7 am Sonntagnachmittag ab vorausssichtlich 15 Uhr noch einmal für rund eine Stunde voll gesperrt.