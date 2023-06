Es ist schon fast eine Tradition. Anfang Juni dreht der Burgherr in Useldingen die Zeit zurück und erweckt das Mittelalter wieder zum Leben. So geschah es auch am vergangenen Wochenende, als Gaukler, Ritter und Händler Tausende Besucher in Useldingen empfingen.

In und um Useldingen war am vergangenen Wochenende kaum noch ein Parkplatz zu finden. Allein am Samstag fanden über 5.000 Besucher den Weg aufs Mittelalterfest, so Romain Kleer, einer der Mitveranstalter. Den Rekordzahlen aus den Vorjahren stand von den Wetterbedingungen her nichts im Weg.

Auf die Besucher warteten 83 Stände sowie historische Kulissen, die in den Gassen und der Burganlage das Mittelalter-Flair schufen. Die 16. Ausgabe dieses zweitägigen Festes begann am Samstag und lockte Ritter, Burgfräulein, Gaukler, Narren, Händler und Handwerker in die Burg und das Dorf. Die Besucher konnten mittelalterliche Kleidung und Gewandungen bewundern, faszinierende Tänze voller Fantasie und Anmut genießen, an Ritterspielen und Schwertkämpfen teilnehmen, lodernde Feuerstellen umstehen und handbetriebene Karussells fahren.

Dieses Jahr setzten die Veranstalter auf das Leben im Lager – eine Darstellung, die bestens gelang und angesichts der glühend heißen Sonne willkommen war. Immerhin konnten sich die Händler und Darsteller zwischendurch in ihre Zelte zurückziehen und im Schatten etwas erholen. Andere wiederum nutzen die Zelte und Stoffüberdachungen gleich als Marktstände in und um die Burganlage.

Die zahlreichen Auftritte und mittelalterlichen Darbietungen sowie Konzerte wussten die Tausenden Besucher zu begeistern.