Die Polizei NRW Hagen berichtete vergangene Woche von einem ungewöhnlichen Verkehrssünder. Mit satten 40 km/h flog er an dem Radar in einer 30er-Zone vorbei und zog so die Aufmerksamkeit der deutschen Behörden auf sich – ja, richtig gelesen, flog. Der Vorfall ereignete sich am 8. April gegen 8.50 Uhr im Sporbecker Weg in Hagen. Die Polizei sah allerdings von einer Verfolgung des Falls und dem anfallenden Verwarnungsgeld über 30 Euro ab. Bei dem Verkehrssünder handelte es sich nämlich um eine Taube.