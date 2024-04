Taxi zerstört Logo in Hesperingen

Das Schild, welches den Ortsnamen trägt, wurde in Hesperingen nahe dem Rathaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.30 Uhr beschädigt und die Buchstaben teilweise zerstört. Ein Taxi hatte das Logo bei einem Unfall abgerissen. Der Parkplatz war am Sonntagmorgen voller Glasscherben. Dieser wurde dann für die Zeit der Aufräumarbeiten gesperrt.