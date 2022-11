Technische Probleme bei Kartenzahlung in Luxemburg

An mehreren Stellen in Luxemburg gibt es derzeit Probleme mit der Kartenzahlung. Die Spuerkeess bestätigt gegenüber dem Tageblatt, dass es momentan Probleme mit dem Zahlungsdienstleister Worldline gebe. Laut RTL bestätigt auch die BGL die technischen Schwierigkeiten. Wo genau das Problem liegt, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, sagt eine Spuerkeess-Sprecherin. Derzeit sei auch noch nicht mit Sicherheit bekannt, welche Dienste genau beeinträchtigt sind. Das Abheben von Bargeld am Geldautomat mit einer Spuerkeess-Debit-Karte sollte laut ihr jedoch möglich sein. „Worldline arbeitet auf Hochtouren, um das Problem zu beheben“, sagt die Spuerkeess-Sprecherin.