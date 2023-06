Schock am Abend: In einem Lokal auf der place du Marché in Remich hat es am Dienstag offenbar eine Auseinandersetzung gegeben, bei der eine Waffe zum Einsatz kam. Das gab die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Den Beamten sei demnach gegen kurz vor 23 Uhr „ein Streit zwischen zwei Personen“ gemeldet worden, „bei dem auch eine Schusswaffe benutzt“ worden sei.

„Ersten Ermittlungen zufolge war es im Lokal zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, die sich nach draußen verlagerte“, heißt es dazu in dem Schreiben der Behörde. „Nachdem der Geschädigte in einer nahegelegenen Gasse körperlich angegriffen worden war, hatte der Angreifer versucht, auf ihn zu schießen, wobei die abgegebenen Schüsse den Mann jedoch verfehlten.“ Die Kunden auf der Terrasse seien in den Innenraum des Lokals gebracht worden und blieben laut Polizeiangaben unverletzt. „Der Geschädigte suchte nach dem Angriff Schutz in der Wirtschaft.“

Der Tatverdächtige sei im Zuge der auf den Vorfall folgenden Fahndung kurz darauf in der rue de Macher gestellt worden. Der laut Polizei alkoholisierte Mann sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. (mb)