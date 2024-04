So viele Tage vergehen im Durchschnitt bis zur Einreichung der Arztrechnung

Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis Patienten ihre Arztrechnungen in der Gesundheitskasse (CNS) einreichen? Antworten auf diese und andere Fragen lieferte Gesundheitsministerin Martine Deprez (CSV) am Freitag in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage vom Piraten-Abgeordneten Sven Clement.

Die durchschnittliche Zeitspanne vom Arzttermin bis zur Einreichung der Rechnung beträgt laut der Ministerin in den vergangenen vier Jahren 56 Tage. Seit 2020 ist zu beobachten, dass die Zeitspanne „kontinuierlich heruntergeht“, schreibt Deprez: von 72 im Jahr 2020 zu 46 im Jahr 2024.

Die Gesamtzahl an Erstattungsanfragen beläuft sich seit März 2020 auf 17.206.601. 84,04 Prozent davon wurden innerhalb von drei Monaten nach dem Rechnungsdatum gestellt. 9,37 Prozent der Patienten stellten ihre Anfragen im Zeitraum von drei bis sechs Monaten, 2,84 Prozent im Zeitraum von sechs bis neun Monaten und 1,35 Prozent nach neun bis zwölf Monaten. 413.236 Anfragen – oder 2,4 Prozent – erfolgten nach über einem Jahr. Übrigens: Die Frist für die Erstattung von Arztrechnungen liegt bei zwei Jahren.