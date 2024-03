Der ideale Urlaub für Luxemburgs Einwohner beinhaltet vier Komponenten: Erholung, gutes Wetter, Strand und Essen. Doch auch Zeit mit der Familie, Erlebnisse, Kultur und Natur spielen eine wichtige Rolle.

Erholung, gutes Wetter, Strand und Essen: so sieht der perfekte Urlaub des Luxemburgers laut einer Frage aus der Tourismusumfrage von 2022 aus. Auf die Frage „Wenn ich Ihnen ‚idealer Urlaub‘ sage, woran denken Sie dann?“ spielen die Faktoren „sich ausruhen“, „das schöne Wetter genießen“, „am Meer sein“ und „Zugang zu Lebensmitteln haben, die man mag“, eine wichtige Rolle in der mentalen Vorstellung der Bewohner Luxemburgs eines idealen Urlaubs. Das geht aus der Pressemeldung des Statec am Freitag hervor. Dicht gefolgt kommen die Aspekte „mit der Familie zusammen sein“ und „neue Dinge entdecken“.

Die Felder Erholung und schönes Wetter werden von mehr als der Hälfte der Befragten genannt, das Feld Strand von mehr als einem Drittel und das Feld Essen und Trinken von einem Viertel. Neben diesen vier Kriterien gibt es Nuancen in den Präferenzen, die zum Beispiel vom Alter, dem Lebensstandard oder der familiären Situation abhängen.

Neben Erholung, gutem Wetter, Strand und Essen spielen für die Bewohner Luxemburgs beim idealen Urlaub „Zeit mit der Familie verbringen“ und „neue Horizonte“ eine ebenso wichtige Rolle. Doch auch Einkaufen, Freude, Abschalten, Schnee, Wandern oder Freiheit wurden bei der Umfrage von den Befragten angegeben. „Insgesamt lässt sich argumentieren, dass in den mentalen Vorstellungen der Einwohner Luxemburgs der ideale Urlaub nicht (unbedingt) mit bestimmten Orten verbunden ist, sondern vielmehr mit einer bestimmten Atmosphäre, mit Aktivitäten und mit den Menschen, mit denen man reist (Familie, Freunde, Gesellschaft)“, geht aus dem Bericht von Statec hervor. Bestätigt wird diese Tatsache dadurch, dass von den Befragten nur sehr wenige konkrete Reiseziele genannt wurden. Herausstechen würden nur die Reiseziele, die für die Bewohner häufig vorkommen. Dazu zählen Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Weiter geht aus dem Bericht hervor, dass die mentalen Vorstellungen eines idealen Urlaubs in der ansässigen Bevölkerung recht homogen seien.

„Gutt Iessen“ und „gutt Wieder“

Der Fragebogen der Tourismusfrage ist in den vier Sprachen – Luxemburgisch, Deutsch, Englisch und Französisch – verfügbar. Am häufigsten benutzt wurde mit 39 Prozent die Luxemburger Version, dicht gefolgt von der französischen mit 36 Prozent. Die englische und die deutsche Version wurden mit 15 und zehn Prozent deutlich weniger benutzt. Wie Statec schreibt, konnten dabei zwei Beobachtungen gemacht werden: Das Wort „Sonne“ dominierte in allen vier Sprachen und „die Antworten diversifizieren sich in der Folge von einer Sprache zur anderen“.

Strand, Erholung und Meer stehen im Französischen an erster Stelle. „Gutt iessen“ ist im Luxemburgischen das zweitwichtigste Element eines idealen Urlaubs, „gutt Wieder“ und „Mier“ sind gleich wichtig. In der deutschen Sprache sind die Ergebnisse ähnlich: Gutes Essen und Meer werden am häufigsten genannt, Ruhe und Strand folgen. Im Englischen spielt „relax“ eine größere Rolle als in den anderen Sprachen und „good food“ liegt an sechster Stelle.

Werden die Felder Erholung, gutes Wetter, Strand und Essen ausgeschlossen, sind einige Besonderheiten in Abhängigkeit der soziodemografischen Zugehörigkeit festzustellen. So zeigt eine genauere Analyse, dass die Luxemburger am liebsten Entdeckungen machen, Zeit mit der Familie verbringen und Natur und Kultur genießen. Berge, Hotels, Sport und Baden werden ebenfalls als Elemente eines idealen Urlaubs genannt. Ein anderes Bild ergibt sich für den idealen Urlaub der Einwohner portugiesischer Herkunft, für die das Verbringen von Zeit mit der Familie an erster Stelle steht. Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele Bewohner weiterhin in ihr Heimatland zurückkehren, um dort ihren Urlaub zu verbringen.

Einige Unterschiede lassen sich auch durch das Einkommen der Befragten erkennen. Personen, mit den niedrigsten 25 Prozent des Einkommens, betonen demnach stärker, dass sie Zeit mit der Familie verbringen. Ebenso unterscheiden die Ergebnisse der Umfrage sich durch die Art des Haushalts. So steht bei alleinstehenden Erwachsenen das Erleben im Mittelpunkt der Antworten, während bei Erwachsenen mit Kindern die Familie im Vordergrund steht. Für Rentner sind Erlebnis, Kultur und Natur gleich wichtig.