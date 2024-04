Die Shoura, welche die muslimische Gemeinschaft in Luxemburg vertritt, spendete am 29. März das Tagesessen im Sozialrestaurant der „Stëmm vun der Strooss“ in Hollerich. Die Freiwilligen begnügten sich nicht nur damit, das Essen zu finanzieren, sondern sie packten auch bei der Essensvergabe eine Hand mit an. Der muslimische Großmufti Hafiz Hilmija Redžić besuchte am selben Tag ebenfalls die „Stëmm“, um sich einen Eindruck von der Wohltätigkeitsaktion zu verschaffen. Auf dem Speiseplan stand mariniertes Huhn mit Reis und frischem Gemüse, das von der Metzgerei Taïba Délices in Bonneweg zubereitet wurde.

Insgesamt 400 Mahlzeiten wurden an dem Tag an die Bedürftigen ausgegeben. Die Spendenaktion fand im Rahmen des Ramadans statt, der auch als Monat des Teilens und der Großzügigkeit bezeichnet wird. Diese Werte haben die Vertreter der Shoura dazu bewogen, sich mit der „Stëmm“ zusammenzuschließen, um den Menschen, die es in unserer Gesellschaft am nötigsten haben, einen privilegierten Moment des Teilens zu bieten. (C.)