Die Cyclocross-Landesmeisterschaften 2024 sind Geschichte. Am Holleschbierg dominierte am Samstag Marie Schreiber das Elite-Rennen der Damen, während es bei den Espoirs der Männer ein Zielsprint gab. Das Tageblatt liefert Ihnen alle Rennen im Überblick.

Der erste Titel des Tages ging am Samstag an Ben Koenig, der sich bei den Débutants durchsetzte. Der Nachwuchssportler vom CT Atertdaul setzte sich vor Dawson Fehlen Pereira (CT Kayldall) und Loic Gouveia (LP 07 Schifflange) durch. Bei den Débutantes gewann Kylie Bintz (Velosfrenn Gusty Bruch) vor June Nothum und Elena Lopes (HIR Schuttrange).

Bei den Junioren wurde Rick Meylender von der UC Dippach seiner Favoritenrolle gerecht. Nach 40:04 Minuten jubelte er über seinen ersten Titel in dieser Alterskategorie im Cyclocross. Auf Platz zwei fuhr mit neun Sekunden Rückstand sein Teamkollege Jonah Flammang-Lies über den Zielstrich. Das Podium komplettierte Yannis Lang vom CT Atertdaul auf 16 Sekunden.

Siegreich bei den Junioren: Rick Meylender

Bei den Masters jubelte am Ende auch der Favorit, der damit seinen Titel erfolgreich verteidigte: Tommy Arnoldy (CT Toproad Roeserban) durfte nach 40:28 Minuten sich darüber freuen, ein weiteres Jahr im Landesmeistertrikot Rennen zu fahren. Zweiter wurde sein Teamkollege Marc Rolf Indergrand auf 52 Sekunden, dritter Tom Flammang (LG Bertrange) auf1:12 Minute.

Landesmeister bei den Masters: Tommy Arnoldy

Damen: Schreiber konkurrzenlos

Mit den Rennen der Damen starteten um 14.00 Uhr dann die nächsten Kategorien. Die Fahrerinnen der einzelnen Kategorien (Elite, Espoirs, Juniorinnen und Masters) starteten alle in einzelnen Reihen, aber unmittelbar hintereinander. In der ersten Reihen startenden also die fünf eingeschriebenen Fahrerinnen der Elite, dahinter die drei Espoirs, gefolgt von den beiden Juniorinnen und abschließend von der einzigen Masters-Fahrerin, Suzie Godaert.

Im Rennen der Damen-Elite ließ Marie Schreiber zu keiner Sekunde Zweifel aufkommen. Die 20-Jährige startete wie gewohnt explosiv und riss auf den ersten Metern direkt ein Loch, das nie mehr zugefahren wurde. Schon nach 2 Runden hatte sie einen Vorsprung von über 40 Sekunden auf ihre Teamkollegin bei SD Worx, Christine Majerus.

Am Ende war es eine wahre Machtdemonstration: Schreiber beendete das Rennen in 54:23 Minuten. Erst 3:04 Minuten später fuhr Majerus als zweite über den Zielstrich. „Für mich ist es immer eine große Ehre, das Rot-Weiß-Blaue Trikot im Ausland zu tragen“, sagt Schreiber. „Ich bin das ganze Rennen voll durchgefahren. Im Hinblick auf das WM-Rennen in Tabor sollte das hier auch als gute Trainingseinheit dienen.“ Majerus erkannte die Dominanz ihrer Teamkollegin an. „Marie war heute sehr stark. Ich habe mich auf dem Rad nicht gut gefühlt“, sagte die 36-Jährige. Das Podium der Damen-Elite vervollständigte Isabelle Klein (CT Toproad Roeserbann), die 4:18 Minuten Rückstand auf die Landesmeisterin hatte.

Marie Schreiber fuhr am Samstag konkurrenzlos über den Holleschbierg

Bei den Espoirs der Damen gewann Liv Wenzel (CT Atertdaul/Hess Cycling Team) vor Anouk Schmitz (UC Dippach/auf 1:35 Minute) und Layla Barthels (CT Atertdaul/Hess/auf 1:48 Minute). Bei den Juniorinnen setzte sich Gwen Nothum (UC Dippach) vor Lisi Schmitz (CT Atertdaul) durch, die 6:23 Minuten Rückstand hatte. Als einzige Masters-Starterin durfte sich Suzie Godart (CCI Differdange) über einen weiteren Landesmeistertitel freuen.

Wenzel und Bettendorff jubeln

Mit viel Spannung wurden abschließend die Rennen der Elite und Espoirs der Herren erwartet. Um 15.15 Uhr wurde die Elite losgelassen, zwei Minuten später startete das Rennen der Espoirs. In der Kategorie der U23 führte Mathieu Kockelmann lange das Rennen und hatte sogar einen Vorsprung von etwa zehn Sekunden auf Mats Wenzel. Doch Wenzel konnte vor der letzten Runde aufschließen und zog in der letzten Runde vorbei. Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Duell: Wenzel setzte sich am Ende im Sprint durch. Dritter wurde Mil Morang.

Mats Wenzel setzte sich im Sprint vor Mathieu Kockelmann durch

Bei der Elite durfte sich Loic Bettendorff über den Titel freuen. Auch hier sah es lange so aus, als würde der Titel an einen Kockelmann gehen. Raphael Kockelmann war von Beginn an in Führung und setzte sich dann sogar ab. Im Waldstück stürzte er dann aber, sodass Bettendorff vorbeifuhr. Bettendorff, der zu Beginn des Rennens Probleme mit der Schaltung hatte und zwischenzeitlich dritter war, feierte am Ende den Landesmeistertitel. Zweiter wurde R. Kockelmann, dritter Ken Conter.