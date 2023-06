Schnäppchenjagd in Esch

Bei bestem Wetter fand am Donnerstag in Esch die Braderie statt – und über fehlende Kunden konnten sich die Verkäufer nicht beschweren. Doch nicht nur Händler boten ihre Ware feil, auch die Lokalpolitiker waren mit ihren Ständen zur Stelle. Hier wurden fleißig Programme, Flyer, Stifte und Gadgets verteilt, Hände geschüttelt und sich im Wahlkampfendspurt so volksnah wie möglich gezeigt.