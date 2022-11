Pizzas wie in Napoli: Neues Lokal in der Alzettestraße ist eröffnet

Luxemburgs luftigste Pizza anzubieten, lautet das Leitmotiv der drei Partner der Cloud Factory, Francesco, Maurice und Tom, die neben der rue de Neudorf in Luxemburg nun auch ein Lokal in der Alzettestraße eröffnet haben.

Zubereitet werden die Pizzas wie in Napoli. Diese Pizzas unterscheiden sich von den anderen Pizzen durch einen luftig gebackenen Rand und einen weichen, elastischen Boden. Traditionell braucht Pizzateig viel Zeit. Diese nimmt man sich in der Cloud Factory, zudem wurde das Rezept auch auf das Ausliefern der Pizzas abgestimmt.

Dieser luftige Teig ist nicht nur ein Genuss, er liegt einem auch nicht auf dem Magen. Bei den Zutaten, ob für den Teig oder den Belag, werden nur erstklassige Produkte verwendet, die von kleinen lokalen Herstellern aus der Gegend von Napoli stammen und eigens für die Cloud Factory importiert werden. Insbesondere Käse wäre sonst nicht in der gewünschten Qualität zu bekommen, so Francesco, der immerhin währen 15 Jahren Pizzas in Napoli gebacken hat.

Auch die Weine und die wirklich erstklassigen Oliven stammen aus Italiens Süden. Das neue Lokal auf Nummer 89 in der Alzette-Straße ist von außen nur durch die Leuchtreklame zu erkennen. Durch einen breiten Gang gelangt man zum 200 Quadratmeter großen Lokal, das einfach gestaltet ist, aber gleich italienisches Flair versprüht. In Napoli entstand Pizza als Street-Food. Dieser Philosophie folgend, werden die Pizzen in der Cloud Factory mit den Händen gegessen. Auf den Tischen liegt lediglich eine Schere bereit, um die Pizza zu zerteilen. Dies hat den Vorteil, dass man die Struktur des Teiges nicht mit einem Messer oder Pizza-Schneider zusammenpresst und somit zerstört.

Bestellt wird das Essen im Restaurant mit dem eigenen Smartphone – mittel eines an den Tischen angebrachten QR-Codes. Die Daten werden direkt an die Küche weitergeleitet, und innerhalb von 10 Minuten steht die Pizza auf dem Tisch, was besonders in der Mittagspause von Vorteil ist. Die Küche im Escher Lokal hat eine Fläche von 60 Quadratmetern, ist also bestens gerüstet, eine hohe Anzahl von Bestellungen für die Auslieferung zu bewältigen. Bestellt wird online, nach dem „click and collect“-Prinzip. Aufgrund der Frische und Qualität der Zutaten ist die Menükarte klein, aber fein. Die Kunden haben die Wahl zwischen zwölf Pizzen, sechs Vorspeisen und zwei Desserts. Rund ein Drittel des Angebots ist für Vegetarier, ein weiteres Drittel für Veganer geeignet.