En voilà un récidiviste! Rappelez-vous les premiers actes de notre ministre de l’Intérieur, qui, déjà, dans l’opposition, il y a peu, brûlait d’en découdre avec les gueux (clochards, mendiants, personnes qui vivent d’aumônes). Non, il n’a jamais visé le curé de Grevenmacher, qui, tous les dimanches, applique depuis des décennies, l’aumône agressive dans son église que „petit Léon“, qui voulait devenir rapidement grand, en tant que pratiquant, avec, déjà, son air d’ange démoniaque, s’évertuait à fréquenter assidûment.

Apparemment cela ne tombait pas sous les fourches caudines de l’autorité gouvernementale, et „petit Léon“, personnellement, n’y trouvait rien à redire. Il s’agissait, probablement, d’une aumône institutionnalisée, elle faisait, j’en suis sûr, partie de la charité chrétienne dont „petit Léon“ s’est toujours revendiqué, surtout à l’approche des diverses échéances électorales. L’hypocrisie, également, est une vraie compétence.

Côté cour il s’investissait corps et âme à amasser, dans sa profession d’avocat d’affaires, des tonnes d’espèces sonnantes et trébuchantes. Jamais dans le besoin, jamais besoin de faire la manche. Des sources généralement bien informées le citaient, jusqu’à récemment, comme le député qui amassait, mensuellement, le plus de fric, cumuls très nombreux obligent: avocat d’affaires associé, député, bourgmestre, membre du conseil d’administration (CA) de Zitha Senior s.a., membre du CA du Port de Mertert, président de deux syndicats intercommunaux et vice-président d’un troisième. Eh oui, c’est déjà tout! Si tacuisses! Ah ce pauvre „petit Léon“, il était à plaindre …

Question: comment faire pour cumuler autant? Jusqu’à récemment j’étais persuadé qu’à Grevenmacher, également, une journée comptait 24 heures. Or, pour „petit Léon“ tel n’a jamais été le cas. Allégrement il se targuait de travailler plus de 24 heures par jour, un vrai prestidigitateur. Oui, „petit Léon“ sait faire en 24 heures ce que d’autres mettent une semaine à faire. A devenir jaloux. Un vrai stakhanoviste (terme employé jadis en URSS pour désigner un travailleur qui fait du zèle, une personne qui pratique une activité excessivement intensive) notre „petit Léon“!

Vous avez compris: pas besoin de faire l’aumône! Ni de mendier! Je vous jure!

Goliath et les David

Notez d’ailleurs que „petit Léon“ continue d’abuser toujours „d’autoproclamations“ encore appelées déclarations d’autosatisfaction. Ainsi, n’a-t-il pas proclamé, pardon, autoproclamé, côté jardin, argument de poids, au sujet de la base juridique de ses agissements et de sa chasse contre les sans-abris, que, finalement, il avait raison, car il avait fait des études de droit qui lui confèrent le droit (nature ?) de parler le droit, non, pardon, „son“ droit, qui n’est pas, manifestement, „le“ droit, voire d’imposer sa façon d’appliquer le droit. Et que les autres étaient nuls en droit.

Trop beau pour être gentil. Vous connaissez la définition du mot „arrogance“? Pénible!

Entretemps, il se trouve en dehors de tous les clous du droit, en ce qui concerne au moins le sujet sous rubrique, nous l’avons vu plus haut.

Autre autosatisfaction du même genre: „Je suis un des seuls parlementaires qui travaillent beaucoup.“ Les 59 autres députés lui disent merci. Oui, „petit Léon“ est un être surhumain, un Goliath parmi les David, puisque c’est lui qui le dit. Et à lui tout seul il est tellement plus fort que tous les autres réunis. Je reste coi!

Voilà donc à peine 100 jours que „petit Léon“ est à l’œuvre. Il n’a eu de cesse, à la fois, de violer le droit et les aspects élémentaires de toute charité chrétienne. Et en plus il se permet de dessiner une cible dans le dos d’un célèbre chanteur luxembourgeois, nous allons y revenir plus loin.

Les faits sont têtus: violation de la justice

En récapitulant un peu pour suivre le déroulement, les faits de cette affaire, on pourrait mettre en vitrine les sept étapes suivantes:

1) La Ville de Luxembourg, au printemps de l’année dernière, pour préparer la campagne électorale des communales, et pour donner l’impression qu’on fait quelque chose, prend un règlement contre les sans-abris.

2) La ministre de l’Intérieur de l’époque refuse d’avaliser ce règlement avec le motif principal que la mendicité en soi ne constitue pas un danger public. Bien vu!

3) Devant le tribunal administratif la Ville présente un recours contre cette décision. Dossier en attente!

4) Avant une quelconque décision du tribunal précité, le nouveau ministre, „petit Léon“ pour les intimes, se précipite pour annuler la décision antérieure de l’ancienne ministre et approuve le règlement communal de la Ville (drôle de procédure!).

5) Ce faisant le recours de la Ville devant le tribunal administratif, évoqué sous 3), devient superfétatoire, et ainsi empêche le tribunal administratif de se prononcer! (Vive la séparation des pouvoirs!)

6) Ainsi un membre de l’exécutif se substitue à la Justice, intervient dans une procédure en cours en prenant une décision à la place de la Justice, une façon de faire contraire à tous les principes d’un Etat de droit (première année de droit à la fac!).

7) Maintenant, il faudrait qu’une personne physique ou morale, ayant un intérêt direct, (sans abris, ONG du secteur) fasse un nouveau recours devant le tribunal administratif contre la décision de „petit Léon“.

Ces sept étapes, notamment, démontrent à merveille la conception et le respect de la justice de la part de „petit Léon“. C’est du bricolage juridique, contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions légales en vigueur …Du jamais vu! C’est surtout angoissant pour la suite …

En attendant, il serait intéressant de connaître l’avis de la nouvelle ministre de la Justice. Or, elle fait le canard … avec un sourire d’ange, comme d’habitude.

Histoires de tags, une affaire dans l’affaire

Récemment des tags „non à l’interdiction de la mendicité!“ ont été dessinés sur les murs de l’habitation privée du ministre. Que ce soit clair. De tels actes de vandalisme doivent être condamnés et n’ont rien à voir dans nos débats de société.

Mais il est intéressant de noter comment le ministre a essayé d’utiliser cet acte, pour récupérer en sa faveur la désapprobation populaire de la majorité silencieuse. Il a notamment critiqué le fait qu’on s’en prend à sa famille. C’est un filon aussi vieux que le monde, ça marche toujours. Simple question: que doivent penser les familles des mendiants qui, du jour au lendemain, sont pourchassées par lui, enfants compris, sont criminalisées par le simple fait qu’un nouveau ministre est arrivé qui doit faire jouer ses biceps pour démontrer qu’il est là, et, surtout, pour affirmer une autorité qui, en fait, n’en est pas une?

L’autorité d’un ministre, d’abord un serviteur de l’Etat, ne se mesure pas au nombre de paroles fortes qu’il est capable de déclamer, ni au nombre de mendiants qu’il est capable de mettre en taule. Ne faut-il pas plaindre également ces pauvres familles qui ne risquent pas d’avoir les pneus de leur voiture crevés, excepté leurs matelas pneumatiques peut-être, alors que les températures très froides ont fait leur apparition et sont une menace directe pour la vie même des personnes concernées. Pas un mot de compassion, rien!

Mais il y a plus. Dans la foulée „petit Léon“, alors que les investigations de la police sont en cours, papote en public sur des contenus de l’enquête, alors que, toujours en première année de droit, on apprend qu’en aucun cas un membre de l’exécutif n’a le droit de commenter des éléments d’une enquête avant la fin de cette dernière. Mais, nous l’avons vu, „petit Léon“ s’en fout royalement du droit, il ne cesse d’appliquer „son“ droit, n’en déplaise!

Vient la cerise sur le gâteau: le ministre dérape dangereusement en affirmant que certains auteurs de critiques envers ses décisions, et plus spécialement un des chanteurs luxembourgeois les plus célèbres, sont à la base, pratiquement en tant que co-responsable, de ces actes de vandalisme. Ses critiques acerbes auraient, sur le plan des idées, préparé le terrain à ces actes. C’est très fort de café.

Ainsi, un ministre ose s’en prendre à la liberté d’expression d’un artiste, le rend responsable d’un soi-disant délit commis en relation avec la cause qu’il défend. D’après mes informations, jusqu’à présent un seul acteur de la scène culturelle a protesté contre cette façon de voir. Où sont les autres? Levez-vous de vos fauteuils confortables et défendez votre collègue, la prochaine fois, ce sera peut-être votre tour. Qu’en pense le nouveau ministre de la Culture? Réveillez-vous Monsieur, y a du boulot!

Question: Est-ce que nous nous trouvons dans un pays démocratique, dans un Etat de droit, ou, depuis peu, dans un Etat de non-droit, comme tant d’autres, hélas?

„Petit Léon“ est invité, voire obligé de s’excuser auprès du chanteur incriminé. Qu’il nous dise ses regrets, que ses paroles, dans le feu de l’action, ont dépassé ses pensées. Mais de grâce, faites-le svp! Il y va de la crédibilité de l’ensemble du gouvernement, de la liberté d’expression des artistes et d’autres, oui, de la base même de notre Etat de droit.

„Petit Léon“, prenez la porte svp!

Le voilà même pas 100 jours à l’œuvre, et, déjà, il a gagné la palme du ministre le plus nul du gouvernement, celui qui ne fait que des titres négatifs dans la presse, ce qui est, au vu des protagonistes, en soi, déjà une vraie performance. A force de vouloir paraître „comme le plus beau (sic), celui qu’il vous faut, celui qui marche sur l’eau“, celui qui combat les pauvres, mais pas la pauvreté, il n’a eu de cesse, depuis son intronisation comme ministre, de ne pas en rater une, question de malchance ou question d’incompétence. A vous de choisir, mon choix est fait.

Il y a des gens comme ça, capables de se prendre, en pleine Sahara, le seul arbre qui s’y trouve. Une vraie compétence, je vous jure! Et en plus ils sont capables de récidiver. Chapeau!

Rarement ministre n’aura-t-il fait, en si peu de temps, autant de bêtises et pris autant de décisions horribles, s’asseyant, si besoin, sur la loi. Et que fait notre premier ministre entretemps? Il s’inquiète du triple A et fixe des yeux les variations des titres de la Bourse. Il faut que sa SA (société anonyme), appelée Luxembourg, soit prête pour de nouvelles aventures financières, même si notre Etat de droit devait vaciller. Il regarde simplement ailleurs.

Certes, il ne faut pas être dupe. Sur le sujet en question „petit Léon“ et son CEO de premier ministre savent très bien qu’ils font appel, pour être soutenus, aux instincts les plus bas de la gent humaine et qu’électoralement, tout ça, à la longue, rapporte.

Finalement pour ce type d’hommes politiques, c’est le seul argument qui compte et qui leur donne l’illusion d’être dans le vrai. Tristes sires!

Entretemps vous connaissez déjà la célèbre phrase de Jacques Chirac, que je me plais de répéter: „Putain, encore cinq ans!“