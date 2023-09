Einige der Designer, das Organisationsteam sowie Vertreter der Gemeinde waren am Donnerstag in das „Aalt Stadhaus“ gekommen, um das Programm der Luxembourg Fashion Week vorzustellen

Während der fünften Fashion Week wird Oberkorn zu Luxemburgs Hauptstadt der Mode. Höhepunkt ist der Catwalk in der Hall O. Insgesamt zehn Modeschaffende werden dort ihre Kollektion vorstellen.

Vom 30. September bis zum 8. Oktober findet zum fünften Mal die Luxembourg Fashion Week statt. Dieses Jahr trifft sich nationale und internationale Modewelt mit den Modeschaffenden, Influencern, aber auch Models zum ersten Mal in der Gemeinde Differdingen, genauer gesagt in der Hall O in Oberkorn. Höhepunkt dürfte die große Modeschau am ersten Tag werden. Zehn Designer werden dann nämlich ihre Kreationen zeigen. Darunter Tessy Antony de Nassau und Milli Maier mit ihrer Marke „Human Highness“.

„Bei der Modenschau werde ich insgesamt zwölf Stück aus meiner neuen Kollektion vorführen. Meine Marke produziert handgefertigte Capes für Damen. Für die Luxembourg Fashion Week haben wir uns allerdings auch etwas Neues einfallen lassen. So werden wir zum ersten Mal Capes für jugendliche Frauen vorführen“, erklärte Tessy Antony de Nassau am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Differdinger „Aalt Stadthaus“. Auch wieder mit dabei ist Francine Keiser. Sie ist die Schöpferin der Marke Francini_K. Keiser hat erst auf Umwegen ihren Weg in die Mode gefunden: Nachdem sie 30 Jahre lang als Anwältin tätig war, wollte sie etwas Neues angehen. Ihre neue Kollektion dreht sich um glamouröse Abendkleider und um schicke Outfits, die zugleich lässig sind. Doch auch ganz neue Designer sind dieses Jahr wieder dabei. So zum Beispiel der junge Modeschaffende Yanis Miltgen, der vor knapp drei Monaten die Modeschule in Paris abgeschlossen hat und nun seine erste Kollektion vorstellt. Als internationale Modeschaffende nehmen dieses Jahr der tunesische Designer Malek Gheni und die slowenische Modemarke La Rena teil.

Sammelbecken für Kreative

Vier Eckpfeiler werden die Gäste während der Fashion Week immer wieder begegnen. Es sind dies die Bereiche: Haute Couture, Prêt-à-porter, Upcycling und Modeprojekte, die soziale Verantwortung übernehmen. Unter Upcycling versteht man alte Textilreste sowie Altkleider, die zu neuwertigen Produkten weiterverarbeitet werden. Das diesjährige Thema ist die Farbe Magenta, Rotnuancen, die für „Stärke und Lebendigkeit“ stehen, so Alhe Frisch, PR & Marketing Officer der Veranstaltung.

„Wir erhalten sehr viele Anfragen von internationalen Modeschaffenden. Denen müssen wir aus Zeitgründen jedoch immer wieder absagen. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn wir im kommenden Jahr das Modedefilee mithilfe der Differdinger Gemeinde auf zwei Tage ausweiten könnten“, sagte Fabiola Puga, Mitbegründerin der Fashion Week, bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Auch für Max Felten, den City Manager der Gemeinde, gehört die Fashion Week nach Differdingen: „Differdingen zieht mit dem 1535° schon seit Jahren kreative Köpfe an. Da gehört Mode natürlich dazu, und das feiern wir mit der Fashion Week.“

Noch gibt es Karten für das große Modedefilee am 30. September. Normale Karten kosten 55 Euro, VIP-Plätze 130 Euro. Zusätzliche Informationen gibt es unter www.luxembourgfashionweek.lu.