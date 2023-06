Differdingen hat einen neuen digitalen Auftritt. Wie die Gemeinde auf ihrer Webseite mitteilt, wurde der City-App ein neuer Look verpasst. Die Anwendung kann man per App Store und Google Play herunterladen. Auch andere Südgemeinden, wie z.B. Esch, Düdelingen und Kayl, haben Apps vom gleichen Subunternehmen „Hotcity“. Bürger können in der Anwendung alle wichtigen Informationen zu ihrer Gemeinde abrufen, wie z.B. Öffnungszeiten des Rathauses, den Plan der Müllabfuhr, die Agenda, wichtige Neuigkeiten und administrative Prozeduren. Zudem sind Informationen über den öffentlichen Verkehr in der Gemeinde, etwa die Verfügbarkeit von Vël’OK-Abstellplätzen, abrufbar. Die Apps sind gratis herunterzuladen.

In Differdingens App kann ab sofort ein Profil eingerichtet werden und einzelne Rubriken als Favoriten abgespeichert werden. Außerdem gibt es unter der neuen Rubrik eine Telefonliste mit allen wichtigen Nummern der Gemeinde. Eine Chat-Funktion soll darüber hinaus die Kommunikation mit der Gemeinde vereinfachen.