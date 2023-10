In der Warkener Cité Waarkdall ist laut der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr ein Mann in ein Haus eingebrochen und anschließend in den dortigen Wald geflüchtet. Der Verdächtige sei dabei zu Fuß in Richtung Bürden unterwegs gewesen. Die Polizei bittet in ihrer Pressemitteilung vom Sonntagmorgen darum, in und um den Raum Ettelbrück, Warken und Bürden keine Anhalter mitzunehmen. Außerdem solle jede verdächtige Person sofort dem Notruf 113 oder der Polizei Diekirch unter der Telefonnummer 244801000 gemeldet werden. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: „Ca. 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß, von schlanker Statur, schwarz bekleidet, schwarzes kurzes Haar zur Seite gekämmt. Er spricht Französisch.“