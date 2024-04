Einen weiteren Motorradunfall gab es am Samstagabend um 20.45 Uhr in Bigelbach. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hatte der Motorradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand stationierten Auto. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe jedoch keine. Vor Ort war der SAMU, die Ersthelfer führten die Erstversorgung durch, bevor der Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Nachdem die Beamten die Staatsanwaltschaft darüber informiert hatten, ordnete diese die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an.