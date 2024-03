Die Polizei hat am Freitagabend einen Minderjährigen wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Das meldete die Behörde am Dienstag in ihrem Bulletin. Der Festnahme war ein verbaler Streit in Ettelbrück vorausgegangen. Ein Zeuge hatte den Beamten die Auseinandersetzung gemeldet, bei der „eine der beteiligten minderjährigen Personen eine Schusswaffe mit sich geführt haben soll“.

Die Polizisten konnten durch eine „umgehend“ eingeleitete Ermittlung die verdächtige Person ermitteln, woraufhin die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung anordnete. Dort fanden die Beamten die Schusswaffe und beschlagnahmten sie. Auch die Person, die die Waffe – die als gestohlen gemeldet war – an den Minderjährigen übergeben hatte, konnte laut Polizei identifiziert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Am Sonntag wurde die Person dem Untersuchungsrichter in Diekirch vorgeführt.