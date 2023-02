Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schieren hat in den letzten Jahren stark zugenommen und liegt heute bei 2.100. Zurzeit besuchen 173 Kinder die „Maison relais“, die auf drei Standorte verteilt ist. Damit hat die bestehende Struktur ihr Limit erreicht, sodass der Gemeinderat eine dringend notwendige Erweiterung der „Maison relais Rousennascht“ in die Wege geleitet hat.

Am Montagmorgen wurde der Grundstein für die Erweiterung der „Maison relais“ in der Cité St-Blaise in Schieren gelegt. Die Lage dieser Einrichtung gleich neben der Grundschule mitten im Ort, die den Eltern und den Kindern erlaubt, sowohl die Schule als auch die „Maison relais“ leicht zu Fuß zu erreichen, war der Hauptgrund für die Entscheidung des Gemeinderates im November 2021, nicht etwa an anderer Stelle eine komplett neue Struktur zu errichten, sondern die bestehende auszubauen.

„Die neue ‚Maison relais‘, die im September 2024 bezugsfertig sein soll, muss insgesamt Platz für mindestens 270 Kinder bieten. Davon befinden sich ca. 184 Betreuungsplätze in dem neuen Gebäudeteil. Die Gemeinde plant für die nächsten Jahre ebenfalls eine Erweiterung des Grundschulgebäudes auf dem bestehenden Schulgelände. Um gegebenenfalls zukünftige vorübergehende Engpässe in der Schule zu vermeiden und dementsprechend die Nutzung des neuen Erweiterungsbaus der ‚Maison relais‘ flexibel zu halten, werden die Gruppenräume in Größe und Ausmaß so gestaltet, dass z.B. auch eine spätere Nutzung als Klassenräume möglich wäre“, so das Architektenbüro Jonas&associés aus Ettelbrück.

Geplant sind im Untergeschoss drei Gruppenräume (je 62 Quadratmeter), Technikräume, eine Produktionsküche und die dazugehörigen Unterbereiche, z.B. ein Büro für den Küchenchef, Umkleideräume, Kühl- und Lagerräume, usw., eine Waschküche und Sanitäranlagen. Im Erdgeschoss sind ebenfalls drei Gruppenräume vorgesehen, dazu kommt ein Bewegungsraum, ein kleiner Gruppenraum (18,50 Quadratmeter), ein Lager zum Bewegungsraum sowie ein weiterer von außen zugänglicher Lagerraum für Außenspielgeräte, ein Technikraum, ein Büro, ein Personalraum, Sanitäranlagen usw.

Im Haushalt 2023 der Gemeinde Schieren sind 7 Millionen Euro für diesen Aus- und Anbau vorgesehen, der Gesamtkostenpunkt soll voraussichtlich bei 10,2 Millionen Euro liegen. „Dies ist das bis dato teuerste Projekt der Gemeinde Schieren“, so Bürgermeister Eric Thill am Montagmorgen im Rahmen der Grundsteinlegung. „Es ist aber eine überaus wichtige Investition in die Zukunft und in das Wohl unserer Kinder.“